Mehmet Fatih Kacır: Yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, iki Türk astronotun katılımıyla "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" açıklaması yaparak, Tuva Cihangir Atasever'in katılacağı yörünge altı araştırma uçuşu tarihini verdi.

AA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin astronotları Alper Gezeravcı ve Tuva Cihangir Atasever ile Ankara’da "Yeni Uzay Görevi ve Bilim Misyonu" konulu basın toplantısı düzenledi.

İkinci astronot seyahate hazırlanıyor

Mehmet Fatih Kacır, uzay çalışmalarından bilgi vererek astronot Tuva Cihangir Atasever'in uzay seyahatiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

"Yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran'da"

Kacır, toplantıda Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği deneyimin önemine değindi. Her iki Türk astronotunun da yaptığı çalışmalarla gençlerine örnek olduğunu belirten Bakan Kacır burada yaptığı konuşmada, yörünge altı araştırma uçuşu tarihini şöyle açıkladı:

Astronotumuz Tuva Cihangir Atasever'in yörünge altı araştırma uçuşu, 8 Haziran 2024'te ABD'nin New Mexico Eyaletinde bulunan Spaceport tesislerinden gerçekleşecek.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)