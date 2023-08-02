Mehmet Fatih Kacır'dan Atatürk dizisini iptal eden Disney'e tepki Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Amerika merkezli dizi/film platformu Disney Plus'ın Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek 'Atatürk' dizisini iptal etmesiyle Türk milletinden kocaman bir eksi aldıklarını belirtti.

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Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giren Disney Plus, yerli yapımları yayından kaldırma kararı aldı..

29 Ekim'de yayınlanması beklenen, lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı Atatürk dizisiyle ilgili ise skandal bir gelişme yaşandı.

Ermeni bir haber sayfası Disney Plus'a Atatürk dizisini kaldırdığı için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Bakan Kacır'dan tepki

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden eleştirilen Disney Plus'a bir tepki de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'dan geldi.

"Türk milletinden kocaman bir eksi aldılar"

Sosyal medya hesabından "#DisneyEKSİ" etiketiyle fotoğraf paylaşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı: