Mehmet Fatih Kacır'dan Atatürk dizisini iptal eden Disney'e tepki
ensonhaber.com

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Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına giren Plus, yerli yapımları yayından kaldırma kararı aldı..

29 Ekim'de yayınlanması beklenen, lansmanı yapılan ve fragmanı yayınlanan Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı dizisiyle ilgili ise skandal bir gelişme yaşandı.

Ermeni bir haber sayfası Disney Plus'a Atatürk dizisini kaldırdığı için teşekkür paylaşımı yaptı.

Bunun üzerine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyümeye başladı.

Bakan Kacır'dan tepki

Siyasi isimler başta olmak üzere her kesimden eleştirilen Disney Plus'a bir tepki de Mehmet Fatih Kacır'dan geldi.

"Türk milletinden kocaman bir eksi aldılar"

Sosyal medya hesabından "#DisneyEKSİ" etiketiyle fotoğraf paylaşan Bakan Kacır, şu ifadeleri kullandı:

Tarihi olayları yalan siyasetlerine alet edenlere boyun eğenler, Türk Milletinden kocaman bir “eksi” aldılar.

Hatırlatalım; yanlıştan dönmek, bir erdemdir.