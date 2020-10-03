Mehmet Fırıncı vefat etti

Said Nursi'nin öğrencilerinden Mehmet Fırıncı, rehabilitasyon gördüğü sağlık kurumunda 92 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Asıl ismi Mehmet Nuri Güleç olan, aynı zamanda İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ile Nur Vakfı Başkanı olan Mehmet Fırıncı, bir zamandır Bahçelievler'deki özel bir sağlık kurumunda rahatsızlığı sebebiyle rehabilitasyon görüyordu.

Durumu son günlerde gitgide ağırlaşan ve böbrek rahatsızlığı da yaşayan Fırıncı, bu sabah yaşamını kaybetti.

CENAZE NAMAZI 4 EKİM'DE EYÜP SULTAN CAMİİ'NDE

İstanbul İlim ve Kültür Vakfından yapılan açıklamada, "Bediüzzaman Hazretlerinin öğrencisi saygıdeğer Mehmed Fırıncı abi Hakkın rahmetine kavuştu. 92 senelik ömrünü Kur’an ve iman hizmetinde geçiren, tevazuu, şefkati, ahlakı ile gönüllerde taht kuran, yüzyılımızın önemli bir Kur’an tefsiri olan Risale-i Nur’ların neşriyatında ve bir hayli dünya diline çevrilmesinde çok ehemmiyetli hizmetler gören saygıdeğer abimizi Rahmet-i Rahmana bahtladık.

Cenaze namazı 4 Ekim Pazar günü öğle namazında Eyüp Sultan Camiinde kılınacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Eyüp Sultan Cami haziresine defnedilecektir." ifadeleri kullanıldı.

TAZİYE MESAJLARI

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Mehmet Fırıncı’nın ölümü üzerine bir taziye mesajı yayımladı. Üzüntüsünü dile getiren Erbaş, "Ömrünü yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in talebesi olmaya ve inançlı nesillerin yetişmesine vakfetmiş Mehmet Fırıncı beyefendinin vefatını büyük bir teessürle öğrendim.Kendisine Allah’tan rahmet,yakınlarına ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.Mekanı Cennet makamı Alî olsun" ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu sosyal medya hesabından Mehmet Fırıncı'nın fotoğrafını paylaşarak "Mehmet Fırıncı ağabey... Şefkati, muhabbeti, asaleti ve tevazusuyla gönülleri rahatlatırdı... Cenab-ı Allah rahmet eylesin" şeklinde mesaj yazdı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan da hayatını kaybeden Mehmet Fırıncı için taziye dileklerini paylaştı. Turan mesajında "Alimin ölümü alemin ölümü gibidir." Mehmet Fırıncı Ağabey, ömrünü ilim ve irfan yoluna adamış, tevazuu ve nezaketiyle bir gönül insanıydı. Allah rahmetiyle muamele eylesin..." dedi.