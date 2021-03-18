Osmanlı döneminde sosyal hayat ve iktisat alanlarında kıymetli çalışmalara imza atan Mehmet Genç hayatını kaybetti.

İktisat Tarihi alanında yaptığı çalışmalarla tanınan tarihçi Dr. Mehmet Genç, akciğer kanseri tedavisi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 87 yaşında vefat etti.

"BAŞIMIZ SAĞ OLSUN"

Mehmet Genç’in vefatının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kalın, ''Kıymetli tarihçi, güzel insan, muhterem hocamız Mehmet Genç dar-ı bekaya irtihal eyledi. Kendisine Cenab-ı Hak’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun'' ifadelerini kullandı.

"ALİMİN ÖLÜMÜ, ALEMİN ÖLÜMÜ GİBİDİR"

Mehmet Genç hocanın vefatının ardından İletişim Başkanı Fahrettin Altun da sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Altun yaptığı açıklamada, “Alimin ölümü alemin ölümü gibidir.” Mehmet Genç hocamız ahirete irtihal eyledi. Mekanı cennet olsun. Büyük bir alim, tertemiz kalbi olan güzel bir insandı. Titiz, çalışkan ve cesur bir sosyal bilimciydi. Hocama Allah’tan rahmet, ailesine ve sevdiklerine başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.





"YERİ DOLDURULAMAYACAK BİR ALİMDİ"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop mesajında, ''Mehmet Genç Hocamızın vefatını derin üzüntüyle öğrendim. Allah rahmet eylesin. Yeri doldurulamayacak bir müdekkik âlim idi. Yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı.

MEHMET GENÇ KİMDİR?

Tarihçi Mehmet Genç, 4 Mayıs 1934 yılında Artvin, Arhavi'de dünyaya gelmiştir. Osmanlı İktisat Tarihi üzerine yapmış olduğu çalışmalar ile tanınmaktadır.

1956 yılında başladığı doktorasını 1996 yılında tamamlayan Mehmet Genç, İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni 1953 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümünü 1958 yılında bitirmiştir.

TÜRK İKTİSAT TARİHİ ENSTİTÜSÜ'NDE ÇALIŞTI

Ankara Valiliği'nde Maiyet Memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında Kaymakam Vekilliği yapmış, 1960 yılında İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmıştır.

ARAŞTIRMALARININ TEMEL KAYNAĞI, OSMANLI ARŞİVLERİYDİ

Aynı Enstitü'de 1965-1982 yılları arası "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalışan Mehmet Genç, 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşiv'inde çalışmaya başlamıştır. Bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

Evli ve iki çocuk babası olan Mehmet Genç, Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazmıştır. 2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle "Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi" adlı kitabında yayımlanmıştır.

2001 YILINDA AYDIN DOĞAN VAKFI ÖZEL ÖDÜLÜNÜ ALDI

Yazar bu kitabı ile Türkiye Yazarlar Birliği tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür. 2001 yılında ise Aydın Doğan Vakfı özel ödülünü almaya hak kazanmıştır.

2015 CUMHURBAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SANAT ÖDÜLÜ

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmenliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilen Mehmet Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesidir.