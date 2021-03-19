Mehmet Genç kimdir? Tarihçi Mehmet Genç neden öldü, kaç yaşındaydı?

Tarih alanında önemli çalışmaları bulunan Mehmet Genç vefat etti. Tarihçi Mehmet Genç'in vefat haberinin ardından birçok siyasi isim, taziye mesajları paylaştı. Peki, tarihçi Mehmet Genç kimdir?

2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne layık görülen tarihçi Dr. Mehmet Genç, bir buçuk yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu.

Genç, tedavi gördüğü Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 87 yaşında yaşamını yitirdi.

Birçok siyasi isim, sosyal medya hesapları aracılığıyla taziye mesajları yayımladı.Bunun üzerine tarihçi Mehmet Genç'in hayatı ve biyografisi gündeme geldi.

Peki, Mehmet Genç kimdir? Tarihçi Mehmet Genç hayatı ve biyografisi..

MEHMET GENÇ KİMDİR?

4 Mayıs 1934 tarihinde Artvin'de dünyaya gelen Mehmet Genç, Osmanlı iktisat tarihi üzerine yaptığı çalışmalar ile tanınmaktadır. 1956 yılında başladığı doktorasını 40 yıl sonra 1996'da tamamlamıştır.

1953 yılında İstanbul'da Haydarpaşa Lisesi'ni bitiren Genç, 1958 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye ve İktisat Bölümü'nden mezun olmuştur.

Kısa bir süre Ankara Valiliği'nde maiyet memurluğu ve Şereflikoçhisar kazasında kaymakam vekilliği yapmış ve 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Türk İktisat Tarihi Enstitüsü'nde "İktisat Tarihi" asistanı olarak Ömer Lütfi Barkan'ın yanında çalışmıştır.

Sanayi Devrimi’nin Osmanlı Sanayiine Etkisi adlı doktora tezini hazırlayan Genç, aynı enstitüde 1965-1982 yılları arasında "İktisat Tarihi Uzmanı" olarak çalışmıştır. 1966 yılında araştırmalarını detaylandırmak için Başbakanlık Arşivi’nde çalışmaya başlamış ve bu tarihten sonra araştırmalarının temel kaynağı Osmanlı arşiv belgeleri olmuştur.

SOSYOLOJİ VE METODOLOJİ ALANINDA DOKTORA ŞEREF UNVANINA SAHİP

1983 yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi'nde "İktisat Tarihi" ve "Tarih Metodolojisi" dersleri vermeye başlayan Genç, konsolide bütçe üzerine çalışmalar yapmıştır.

1973'ten itibaren "Osmanlı İktisat Tarihi" alanında birçok yerli ve yabancı birçok seminere ve toplantıya katılan Genç, 1985-1988 yılları arasında TRT'de danışman olarak çalışmış ve burada birçok kültür ve bilim sohbetleri yapmıştır.

1985 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine Tarih ve Sosyal Bilimler dersleri veren Genç, 2002 yılında bu okuldan emekli olmuştur.

1996 yılında İstanbul Üniversitesi "Genel Sosyoloji" ve "Metodoloji" alanında "Doktora Şeref Unvanı’’na sahip olmuş ve İstanbul Şehir Üniversitesi Tarih Bölümü'nde ve İstanbul Teknik Üniversitesi Toplum Bilimleri Bölümü'nde "Osmanlı İktisat Tarihi" dersleri vermiştir.

FİKİR DALINDA ÖDÜLE LAYIK GÖRÜLDÜ

2000 yılında, tebliğ ve makalelerinin önemli bir bölümü bazı ilavelerle “Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi” adlı kitabında yayımlamış ve bu kitap ile "Türkiye Yazarlar Birliği" tarafından Fikir Dalında ödüle layık görülmüştür.

2001 yılında aynı kitap ile "Aydın Doğan Vakfı" özel ödülünü almaya hak kazanan Genç, American Research Institute in Turkey Yönetim Kurulu Üyesi olarak çalışmıştır. 2015 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri Yönetmeliği kapsamında, Sosyal Bilimler ve Tarih alanında ödüllendirilmiştir.

Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Yunanca yayımlanmış çok sayıda makale yazan Mehmet Genç, 2015 yılında Sosyal ve Beşeri Bilimler kategorisinde Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) "Uluslararası Akademi Ödülü"nü almış ve 2019 yılında da Akademi Genel Kurulunca TÜBA Şeref üyeliğine seçilmiştir.

Evli ve iki çocuk babası olan ünlü tarihçi Mehmet Genç, 18 Mart 2021 tarihinde hayatını kaybetmiştir.