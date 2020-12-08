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    Mehmet Güllüoğlu, Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi

    Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu atandı.
    • AA & Ensonhaber
    • 08.12.2020 - 17:18
    • Güncelleme : 08.12.2020 - 17:28
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    Mehmet Güllüoğlu, Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi

    Bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevleri açıklandı.

    AFAD BAŞKANI'NA TANZANYA GÖREVİ

    Buna göre, Türkiye'nin Tanzanya'daki Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirilen isim, AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu oldu.

    MEHMET GÜLLÜOĞLU KİMDİR

    1982 yılı Konya doğumlu olan Mehmet Güllüoğlu, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Aile Hekimliği, İnsani Sağlık Yardımları, Avrupa Birliği projeleri gibi çeşitli eğitim programlarını başarıyla tamamladı. Sivil toplum kuruluşları bünyesinde çok sayıda insani yardım çalışmalarına katıldı. Dr. Güllüoğlu, Yeryüzü Doktorları Derneği’nde yöneticilik görevlerinde bulundu.

    Mehmet Güllüoğlu, Darüsselam Büyükelçiliği görevine getirildi #1

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