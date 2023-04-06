Mehmet Kasapoğlu, Adıyaman'da öğrenci yurdunda iftar yemeği dağıttı Adıyaman'da bulunan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, öğrenci yurdunda kalan depremzedeleri iftarda da yalnız bırakmadı..

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Türkiye, 6 Şubat'ta deprem felaketini yaşadı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremler büyük bir yıkıma yol açtı.

Yıkılan binlerce bina, 50 bini aşkın vatandaşımıza mezar oldu.

Hal böyleyken devlet hemen yaraları sarmak için kolları sıvadı.

Tüm devlet erkan, 6 Şubat'tan bu yana deprem bölgesi olan 11 şehirden ayrılmıyor.

Ramazan ayı gelmesine rağmen görevlerini bir an bile olsun aksatmayan bakanlar, iftar sofralarında depremzedeleri yalnız bırakmıyor.

İftar yemeği dağıttı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da Adıyaman'da depremzedelerle bir araya geldi.

Adıyaman GSB Safvan Bin Muattal Kız Öğrenci Yurdu'nda kalan depremzedelere yemek dağıtımı yapan Bakan Kasapoğlu, iftarını da burada yaptı.

"Yurtlarımız, kamplarımız, mutfağımız milletimizin hizmetinizde"

Bakan Kasapoğlu, o anlarını sosyal medya hesabından "Yurtlarımız, kamplarımız, mutfağımız milletimizin hizmetinde…" notuyla paylaştı.