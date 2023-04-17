Mehmet Kasapoğlu, İzmir'e altın madalyalarla dönen sporcuları Togg ile karşıladı Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları İzmir’de karşılayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla Togg'a binerek havalimanında ayrıldı.

AA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Türk sporcuları İzmir’e gelişlerinde havalimanında karşıladı.

Bakan Kasapoğlu, havalimanının VIP çıkışında, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan dönen Türk sporcularla buluştu.

"Her birine gönülden teşekkür ediyorum"

Sporcuları tebrik edip, elde edilen madalyaların tüm Türkiye'yi gururlandırdığını dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Ben her birini alnından öpüyorum. Her birine gönülden teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bravo. Artık pek çok branşta olduğu gibi jimnastikte de Türkiye tarih yazıyor. Bir defalık değil. Artık sürdürülebilir bir başarı var.” dedi.

"2024 Paris'te de inanıyorum ki yeni başarılarla daha yukarılara koşacağız"

Türk sporcuların çok güçlü olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Artık Avrupa'da zirvede hep biz varız. Cimnastik Türkiye'ye yeni bir branş belki ama hamdolsun Ferhat'ı (Arıcan), İbrahim'i (Çolak), Adem'i (Asil), Ahmet'i (Önder), Mehmet Ayberk'iyle (Koşak), kızlarımızla hamd olsun gelen güçlü bir jenerasyon var. Tabii kulübümüzün, hocalarımızın hakikaten her birinin bu anlamdaki gayretleri takdire şayan. Biz devlet olarak her zaman onların yanındayız.



Bakanlık olarak, hükümet olarak Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu anlamda sporda destan yazmaya devam edeceğiz. Rekorlar kırıyoruz. Bu rekorları egale edecek yeni şampiyonlar yetişiyor. İşte kadın sporcularımızın bu anlamda yaşattığı ilkler Avrupa Şampiyonası'nda... Önümüzde 2024 Paris var. Paris'te de inanıyorum ki yeni başarılarla daha yukarılara koşacağız.

"Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi"

Türkiye'nin her bir yanında yeni şampiyonlar yetiştirmeye devam edeceklerini kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Özellikle biliyorsunuz biz diyoruz ki artık sadece birkaç branşta değil, pek çok branşta cimnastiğiyle, yüzmesiyle, okçuluğuyla, boksuyla, güreşiyle, halteriyle zirvelere koşan bir Türk sporu var, Türk sporcusu var. Her biri bizim gururumuz. Onlarla gurur duyuyoruz ve bu gururu, bu milletimiz 85 milyon hak ediyor. Güçlü tesis altyapısıyla Türkiye tesis devrimini gerçekleştirdi. Türkiye altyapı devrimini gerçekleştirdi.” ifadelerini kullandı.

Bakan Kasapoğlu, başarıda emeği olan teknik ekibe, sporcu ailelerine de teşekkür etti.

"Onlar bir gururu yaşattı, diğer bir gurur da bizi bekliyor. Onları Togg ile bırakacağım"

Türkiye'nin bir başka gururunun da yerli ve milli otomobil Togg olduğunu hatırlatan Bakan Kasapoğlu, “Şimdi ben onları karşılamaya geldim, onlar bir gururu yaşattı. Diğer bir gurur da bizi bekliyor, onları Togg ile bırakacağım.” açıklamasında bulundu.

Togg'a binerek havalimanından ayrıldılar

Atlama masası aletinde şampiyonada iki kez altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Adem Asil de çok mutlu olduğunu söyleyerek, “Ülkemize bu madalyaları getirmek çok gurur verici bir şey gerçekten. Bakanımıza, federasyonumuza, herkese çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.” ifadelerini kullandı.

Karşılamaya gelen aileler ve minik sporcular, milli takım sporcularına çiçek takdim etti.

Konuşmaların ardından Bakan Kasapoğlu, Adem Asil ve diğer sporcularla Togg'a binerek havalimanında ayrıldı.