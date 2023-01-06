Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Doğu Ekspresi'yle 50 genç, milli sporcu ve sanatçılarla birlikte "Sarıkamış Şehitlerini Anma Programı"na gitti.

Sarıkamış şehitleri için anma programı belli oldu.

Kars'ta 6-8 Ocak'ta gerçekleştirilecek olan programda, Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıl dönümünde şehitler anılacak.

Bu kapsamda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabında bir paylaşım yaparak ilke imza attı.

Ankara'dan yola çıkıldı

Anma programına gençleri de davet eden Bakan Kasapoğlu, "Doğu Ekspresi, bu defa Sarıkamış şehitlerimizi anma etkinliklerine doğru hareket ediyor! Bizlere eşlik etmek isteyen 50 gencimizi de bu tarihi yolculuğa davet ediyorum. #BizHepAynıİzdeyiz etiketine yaşadığınız şehri yazmanız yeterli" ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, 50 genç, milli sporcular ve sanatçılar da yer aldı ile bugün Ankara Garı'ndan trenle yola çıktı.

Yolculuğu paylaştı

O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Kasapoğlu, "Sarıkamış Ekspresi ile yolculuğumuz başladı." notunu düştü.

"Sarıkamış bir direniş ve fedakarlık ruhu"

Ardından yolculuk sırasında video çeken Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Hayırlı sabahlar diliyorum. Biliyorsunuz Sarıkamış yolundayız. Sarıkamış Harekatı'nın 108. yıldönümünde ecdadın izinde gençlerimizle birlikte Ankara'dan yola çıkıyoruz.

Sarıkamış bir vefa, Sarıkamış bir direniş ve fedakarlık ruhu. İşte bunu diri tutmak en büyük amacımız. Her yıl olduğu gibi bu yıl da cumhuriyetimizin 100. yılında büyük bir heyecanla bu yola çıktık. Hep aynı izdeyiz biliyorsunuz felsefemiz bu. Ecdadın izinde onları anmak, onların ruhunu diri tutmak amacıyla bu yıl farklı bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Gençlerimizle birlikte bu trende sanatçılarımızla sporcularımızla kültür insanlarımızla birlikte bir tarih yolculuğuna çıkıyoruz.

Mehmet Kasapoğlu Sarıkamış anması için Doğu Ekspresi ile yola çıktı VİDEO



"Gençlerimizi Sarıkamış Ekspresi ile farklı vesilelerle çıkaracağız"

İnşallah hayırlı, bereketli, keyifli bir yolculuk olsun hepimiz için. Önümüzdeki süreçte gençlerimizi Sarıkamış Ekspresi ile bu anlamlı yolculuğa da farklı vesilelerle çıkaracağız onun müjdesini vereyim. Önümüzde Kırklareli var, Yozgat var, Kayseri var, Sivar var, Erzincan var, Erzurum var ve nihayetinde Sarıkamış var. İllerimizde duracağız. Zaman zaman yine sizlerle bağlantı noktalarımız olacak. İrtibatımıza devam edeceğiz." ifadeleri kullandı.