Petrol
100.6
1.27%
Euro
18.0973
-0.21%
Dolar
18.1648
0.01%
Altın
1.015
-1.12%
Borsa
3146
0.30%
Bitcoin
372.639
-4.99%
BTXN Coin
4.73
0.85%
Bitexen
23ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 23 C

    Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.
    • 27.08.2022 - 11:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı."

    AYRINTILAR GELİYOR...


    İlginizi Çekebilir

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    CryptoTrader

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi
    Gündem

    Türkiye'de internet kullananların oranı yüzde 85'e yükseldi

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi
    Magazin

    Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'un nikahı ertelendi

    Görüş Bildir