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- Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı
Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever projesi 5 Eylül'e kadar uzatıldı
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesini 5 Eylül’e kadar uzattıklarını duyurdu.
- 27.08.2022 - 11:32
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu: "Gençlerin 81 ildeki bakanlık yurtlarında ücretsiz konaklamasını sağlayan "Seyahatsever" projesi 5 Eylül’e kadar uzatıldı."
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