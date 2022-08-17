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- Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi
Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi
- Haber Merkezi
- 17.08.2022 - 20:23
- Güncelleme : 17.08.2022 - 20:25
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında gençlere bir müjde vermişti.
Erdoğan, yaz mevsiminde gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için 'Seyahatsever' uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.
Bakan Kasapoğlu açıkladı
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine ilişkin açıklama yaptı.
5 güne çıkarıldı
Kasapoğlu, açıklamada proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını bildirdi.
15 Temmuz'da başlayan Seyahatsever projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyor.