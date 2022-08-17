Mehmet Kasapoğlu: Seyahatsever'de konaklama gün sayısı 5'e yükseltildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 'Seyahatsever' uygulamasında konaklama gün sayısının 3 günden 5 güne çıkarıldığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısından sonra yaptığı halka sesleniş konuşmasında gençlere bir müjde vermişti.

Erdoğan, yaz mevsiminde gençlerin seyahat amaçlı gittikleri illerde KYK yurtlarında kalmaları için 'Seyahatsever' uygulamasının başlatıldığını açıklamıştı.

Bakan Kasapoğlu açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yaz aylarında seyahat ederken 81 ildeki Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) yurtlarında ücretsiz konaklamasına imkan tanıyan 'Seyahatsever' projesine ilişkin açıklama yaptı.

5 güne çıkarıldı

Kasapoğlu, açıklamada proje kapsamında GSB yurtlarında kalınan gün sayısını 3 günden 5 güne çıkardıklarını bildirdi.

15 Temmuz'da başlayan Seyahatsever projesi kapsamında 18-30 yaş arası gençler, öğrenci şartı aranmaksızın GSB yurtlarında ücretsiz olarak barınabiliyor.