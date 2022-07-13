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    Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK faizleri açıklaması

    Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK faizleri açıklaması

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu KYK borçlarıyla ilgili "Gençlerimizi mağdur etmeyeceğiz" diyerek sorunun çözümü için kabine toplantısını işaret etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 13:16
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    Devlet tarafından öğrencilere verilen KYK öğrenim kredisi, son dönemlerde tartışma konusu oldu.

    Öğrenim dönemi boyunca aylık olarak verilen ücretin, faizli geri ödemesi öğrenciler tarafından tepkiyle karşılanıyor.

    Mezun olduktan sonra KYK borcu ile karşı karşıya kalan öğrenciler, yükün altından nasıl kalkacaklarını düşünürken, açıklamalar da art arda geldi.

    Bakan Kasapoğlu'ndan açıklama

    Gündemi tutan 'KYK faizleri silinecek mi' sorusuna, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu cevap verdi.

    Gençlerin mağdur edilmeyeceğinin altını çizen Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri aktardı;

    Mehmet Kasapoğlu'ndan KYK faizleri açıklaması VİDEO

    "Bu bir faiz uygulaması değil, kanun"

    "351 sayılı Yurt Hizmetleri Kanunu var. Yurt içi Üretici fiyat endeksi bu işin kanununda yer alan bir konu. Bir faiz uygulaması değil ana muhalefet partisi liderinin ifadesiyle.

    Gençlerimizi hiçbir zaman mağdur etmedik. Hizmet anlayışımızda gençlerimiz de hiçbir mağduriyete feda edilemeyecek kadar önemli. Yurt içi Üretici fiyat endeksi ile alakalı konuları detaylıca çalıştık.

    "Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız açıklayacak"

    Adımlarımızı atacağız, çalışmalarımız hazır Kabine toplantısının ardından cumhurbaşkanımız etraflıca bu konuyu kamuoyu ile paylaşacak."

    Mehmet Kasapoğlu ndan KYK faizleri açıklaması #1

    Mehmet Kasapoğlu ndan KYK faizleri açıklaması #2


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