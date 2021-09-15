Mehmet Kasapoğlu'ndan Engin Özkoç'a KYK yurdu yanıtı

İBB'nin öğrenci yurdunu övmek isterken KYK'nın yurtlarını karalamaya çalışan CHP'li Engin Özkoç'a Spor Bakanı Kasapoğlu, paylaştığı GSB yurtlarının fotoğraflarıyla cevap verdi.

CHP'nin yeni gündemi; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yaptırdığı öğrenci yurdu...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç da bugün sosyal medya hesabından KYK yurtlarını İBB yurtlarıyla kıyaslayarak KYK'yı karalamaya çalıştı.

ESKİ FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI

Özkoç, bu karalama kampanyasında KYK yurtlarının eski fotoğrafları kullanarak algı yapmaya çalıştı.

Özkoç'un karalama kampanyasına ilişkin ilk tepki de Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'ndan geldi.







"YANLIŞLARI DÜZELTMEK DE GÖREVİMİZ"



Kasapoğlu, son teknolojiyle donatılmış GSB yurtlarının fotoğraflarını paylaşarak Özkoç'a "Sayın Özkoç, bu eksik ve kötü niyetli paylaşımınıza istinaden, ülkemizin dört bir yanındaki "GSB Yurtlarımızın fotoğraflarından paylaşmak isterim. Sonuçta yanlışları düzeltmek de görevimiz, öyle değil mi?" ifadeleriyle yanıt verdi.



