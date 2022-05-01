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    Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

    Ramazan ayında 'Gönüllere ve sofralara konuk olduk' diyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını kutladı.
    • 01.05.2022 - 14:42
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    Mehmet Kasapoğlu'ndan Ramazan Bayramı mesajı

    Ramazan ayının son gününde, siyasi isimlerden bayram mesajları art arda geliyor.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu da, vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

    11 ayın sultanı olarak adlandırılan Ramazan ayını iftar ve sahur sofralarında, mukabelelerde yaşamanın mutluluğunu vurgulayan Bakan Kasapoğlu, mübarek ayı uğurlarken bayram sevincine erişmenin sevincini aktardı.

    "7'den 70'e gönüllere ve sofralara konuk olduk"

    Kasapoğlu, bayram mesajının devamında şu ifadeleri kaydetti;

    "Gönül birlikteliğimizi, bu sene iftar ve sahur sofralarında, teravih ve mukabelelerde doya doya yaşamanın sevinci içerisindeyiz. Bu mübarek ayda 7'den 70'e gönüllere ve sofralara konuk olduk. Ramazan-ı Şerif'i uğurlarken, bayram sevincini de kucaklıyoruz.

    Mehmet Kasapoğlu ndan Ramazan Bayramı mesajı #1

    "Bayramlarımızı gelecek nesillere aktarma noktasında hassasiyet gösteriyoruz"

    Umutların tazelendiği, safların sıklaştığı, dargınlıkların bittiği ve en önemlisi de kalplere dokunmanın heyecanını yaşadığımız bayramlarımızı; maneviyat duygularımızla kuvvetlendirerek, gelecek nesillere aktarma noktasında büyük bir hassasiyet gösteriyoruz.

    "Tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum"

    "Bu duygu ve düşüncelerle, milletimizin ve İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutluyor, birlik ve beraberlik içinde tüm insanlığa sağlık ve mutluluk getiren bir bayramı, Yüce Rabbimiz'den niyaz ediyorum."

    Mehmet Kasapoğlu ndan Ramazan Bayramı mesajı #2


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