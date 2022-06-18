YKS'ye giren öğrencilere destek olmak için onlarla vakit geçiren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ailelerle de sohbet etti.

Türkiye'nin 81 ilinde üniversite öğrencisi adayları, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı da sınava giren öğrencilere destek için sahalara indi.

Bakanlık, 81 ilde sınav katılımının yoğun olduğu lise ve üniversitelerde çay, simit, su ve meyve suyu ikramında bulundu.

Bakan öğrencilerle birebir ilgilendi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Kampüsü’nde öğrencilere ve ailelerine simit ve çay ikram ederek talep ve önerileri dinledi.

İkramlar yapıldı

Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen Bakan Kasapoğlu, “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na katılımın yoğun olduğu okullarda hem sınava girecek gençlerimize moral vermek hem de ailelerin stresli anlarında yanlarında olmak için standlar kurduk. Çeşitli ikramlarımızla gençlerimiz ve ailelerimizle sohbet ederek onlara destek verdik” dedi.

Mehmet Kasapoğlu'ndan YKS öğrencilerine ve ailelerine destek VİDEO



Hatıra fotoğrafı çekildiler

Bakan Kasapoğlu’na Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Yıldız eşlik etti. Memnuniyetlerini dile getiren aileler Bakan Kasapoğlu’ndan imzalı kitap alarak hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kalem setleri ihtiyaç sahiplerine gidiyor

Gönüllülük ve geri dönüşüm konularına önem veren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kurulan standlarda ‘Genç Dönüşüm Projesi’ ile bu yıl 81 ilde 2 bine yakın noktada ÖSYM tarafından dağıtılacak kalem setlerini sınavdan sonra toplayarak ihtiyaç sahiplerine ve köy okullarına ulaştıracak.