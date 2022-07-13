Bakan Kasapoğlu, 15 Temmuz 1 Eylül tarihleri arasında, seyahat eden öğrencilere, gittikleri şehirlerdeki yurtlarda kalabilme imkanının sunulacağını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, gençlere müjde verdi.

Yurtlarda yaz dönemi müjdesini detaylandıran Kasapoğlu,15 Temmuz 1 Eylül tarihlerinde seyahat eden öğrencilere, her şehirde yurtta konaklama imkanının sunulacağını söyledi.

Her ilde 3'er gün konaklama süresinin olduğunu belirten Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı;Baa

"Gündemimizde bugün gençlerimize bir müjde ve detayları olacak. Biliyorsunuz yaz dönemindeyiz ve bu dönemin başlangıcında geçtiğimiz Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkımızın gençlere müjdesi olmuştu. 18-25 yaş arası gençlere önemli bir müjdeydi.

"Gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz"

Yurtlarımız... Pandemide bunu gördük. Karantina uygulamasını başarılı şekilde uygulayan ülkeydik. Bu yurtlar sadece öğrencilerin değil gerektiğinde tüm evlatların. Bu yaz yeni bir uygulamaya geçiyoruz. Bu kapsamda gençlerimiz seyahat etsin istiyoruz.

Mehmet Kasapoğlu'ndan yurtlarda yaz dönemi müjdesi VİDEO



"Ücretsiz konaklamayı sağlayacağız"

15 Temmuz- 1 Eylül tarihleri itibarıyla gençlerimiz nereyi gezmek istiyorlarsa ücretsiz konaklamayı onlara sağlayacağız. Bu uygulamadan faydalanacaklar. İster seyahat isterlerse "444 0 472 ALO GSB Hattı" buradan rezervasyon yapabilecekler.

"Farklı rota çizebilirler"

Şehirlerimizde farklı farklı rotalar çizebilirler. İnanıyoruz ki Anadolumuzun güzide zenginlikleri tekrar farkına varmak adına gençlerimiz bu yaz birlikte yaşayacaklar. Gençlik kamplarımız da gençlerimizin emrinde. Gençlerimiz yeter ki talep etsinler, istesinler. Biz bakanlık olarak hükümet olarak devlet olarak gençlerimizin yanında her anlamda olmaya devam edeceğiz.

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tabloyu güçlendirmeye devam edeceğiz"

Bir seyahat tecrübesine, bir seyahat birlikteliğimize davet ediyorum. Zaman zaman sizleri bilgilendireceğiz. Gençlerimizle birlikte karar vererek, uygulayarak ve geliştirerek hizmet çıtamızı yükselterek gençlerimizin mutluluğunu büyütmek var. Bu ruhla bu doğrultuda sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu güzel tabloyu güçlendirmeye devam edeceğiz. 81 il ve her ilde 3'er gün konaklama süreci var. Diyelim ki Kilis'ten başladılar, diğer il Gaziantep olabilir, Maraş olabilir veya Muğla olabilir."

Konaklama şartları

Sınav, staj, Cumhurbaşkanlığı staj programı vb. eğitim faaliyerleri nedeniyle yurtta konaklamak isteyen öğrenciler yaz ayları boyunca hizmetten yararlanabilecek.

Nöbetçi yurtlarda konaklamak isteyen öğrencilerin ilgili belgeleriyle (sınav, staj belgesi vb.) il müdürlüklerine veya nöbetçi yurtlara başvuru yapması bekleniyor.

Bu yurtlarda kalmak için yurt öğrencisi olma şartı aranmazken, yurtlarda kaydı bulunmayan öğrenciler de gereken belgeleri müdürlüğe teslim ederek hizmetten yararlanabilecek.

Yalnızca Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde, nöbetçi yurtlarda oluşan yoğunluk sebebiyle sadece yurtlarda kaydı olan öğrenciler konaklayabilecek.

İşte öğrencilerin konaklayabileceği iller ve yurtlar...