Mehmet Kasapoğlu’nun acı günü

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu (71) vefat etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, amcasını kaybetti.

1915 Çanakkale Köprüsü açılışının ardından Antalya ve Konya’da bugünkü programlarına katılmak üzere çıktığı yolda acılı haberi öğrenen Kasapoğlu, derin bir üzüntü yaşadı.

İSTANBUL'DA DEFNEDİLECEK

71 yaşında hayata veda eden İbrahim Kasapolu’nun cenazesi bugün İstanbul’da ikindi namazını müteakip Fatih Camii’nde kılınacak.

Cenaze namazından sonra Eyüp Mezarlığı’nda defnedilecek.

BAKAN KOCA'DAN BAŞSAĞLIĞI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,"Gençlik ve Spor Bakanı, arkadaşım Mehmet Kasapoğlu’nun amcası İbrahim Kasapoğlu ani bir rahatsızlık sonucu, yapılan müdahalelere rağmen aramızdan ayrıldı. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve dostlarına başsağlığı diliyorum. Dünyadaki eseri iyilik olana ne mutlu" açıklamasında bulundu.