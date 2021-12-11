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- Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı
Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı
AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner canlı yayın sırasında uzun süredir hasta olan ablasının ölüm haberi geldi.
- Haber Merkezi
- 11.12.2021 - 00:07
- Güncelleme : 11.12.2021 - 00:28
CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına, 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner konuk oldu.
Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı VİDEO
ACI HABER CANLI YAYINDA GELDİ
Metiner canlı yayın esnasında bir süredir entübe halde olan ablasının vefat haberini aldı.
Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından moderatör Şengül reklam arası verdi.