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    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı

    AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner canlı yayın sırasında uzun süredir hasta olan ablasının ölüm haberi geldi.
    • Haber Merkezi
    • 11.12.2021 - 00:07
    • Güncelleme : 11.12.2021 - 00:28
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    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı

    CNN Türk'te Başak Şengül'ün sunduğu Akıl Çemberi programına, 26. Dönem İstanbul AK Parti Milletvekili Mehmet Metiner konuk oldu.

    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı VİDEO

    ACI HABER CANLI YAYINDA GELDİ

    Metiner canlı yayın esnasında bir süredir entübe halde olan ablasının vefat haberini aldı.

    Metiner'in canlı yayından ayrılmasının ardından moderatör Şengül reklam arası verdi.

    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı #1

    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı #2

    Mehmet Metiner canlı yayında ablasının vefat haberini aldı #3

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