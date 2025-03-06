Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye övgüler

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Terörsüz Türkiye döneminde olumlu mesajlar art arda geliyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı tarihi çağrıyla başlayan süreçte DEM Parti heyeti, terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşerek kamuoyuna önemli bir mesaj iletti.

İmralı heyeti tarafından duyurulan açıklamada, Öcalan’ın örgüte “PKK kendini feshetsin” çağrısında bulunduğu ifade edildi.

Kamuoyunda geniş yankı uyandıran açıklamaya destek veren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a bugün sürpriz bir ziyaret gerçekleştirildi..

Edirne F Tipi Cezaevi'ne giden AK Parti 26. Dönem İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner, yaklaşık 2 saat boyunca Demirtaş ile görüştü..

"SAYIN ERDOĞAN VE SAYIN BAHÇELİ'YE ÇOK BÜYÜK SAYGI DUYUYORUM"

Görüşmesinde Demirtaş'ın verdiği mesajlara değinen Metiner, şu ifadeleri kullandı:

Selahattin Demirtaş, Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli'ye çok büyük saygı duyduğunu söyledi.

"'DEVLET BİZİM DEVLETİMİZ' DEDİ"