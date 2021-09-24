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- Mehmet Metiner'in babası hayatını kaybetti
Mehmet Metiner'in babası hayatını kaybetti
Mehmet Metiner babasının kaybına ilişkin, "Babam Bedir Metiner. Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
- Haber Merkezi
- 24.09.2021 - 10:10
- Güncelleme : 24.09.2021 - 10:11
Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti.
Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.
Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.
MEHMET METİNER'İN ACI KAYBI
Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;
"Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…
Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"