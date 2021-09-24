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    Mehmet Metiner'in babası hayatını kaybetti

    Mehmet Metiner babasının kaybına ilişkin, "Babam Bedir Metiner. Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu. Üzgünüz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 24.09.2021 - 10:10
    • Güncelleme : 24.09.2021 - 10:11
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    Mehmet Metiner'in babası hayatını kaybetti

    Eski AK Parti milletvekili Mehmet Metiner, babasını kaybetti.

    Babasının kaybı nedeniyle oldukça üzgün olan Metiner, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

    Metiner yaptığı paylaşıma, "Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle" notunu düştü.

    MEHMET METİNER'İN ACI KAYBI

    Mehmet Metiner Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi;

    "Babam Bedir Metiner… Az önce bu dünyadaki ömrünü tamamlayarak Hakkın rahmetine kavuştu…

    Üzgünüz… Dualarınızı esirgememeniz dileğiyle…"

    Mehmet Metiner in babası hayatını kaybetti #1

    Mehmet Metiner in babası hayatını kaybetti #2

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