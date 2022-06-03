Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, bisiklet sporunun tabana yayılması adına çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı Merkez Binası’nda sporcularla bir araya geldi.

Sporcular ile birlikte bisiklet süren Bakan Kasapoğlu, bisiklet kullanımının gündelik hayattaki önemine dikkat çekti.

“Genele yayılması için çalışıyoruz ”

Bisiklet kullanımının Türkiye genelinde yaygınlaştırılması adına yoğun şekilde çalıştıklarını belirten Bakan Kasapoğlu, “Bisiklet sporunu teşvik etme ve bu anlamda sporcularımızı destekleme yönünde yoğun çabalarımızı var. Bisikletin bir ulaşım aracı olarak da gündelik yaşam tarzının güçlü bir parçası olmasını hedefliyoruz. Bisiklet federasyonu, spor kulüpleri ve yerel yönetimler bu anlamdaki önemli paydaşlarımız. Üniversite kampüslerinde bisiklet kullanımı yine önemli hedeflerimizden bir tanesidir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Bisiklet kullanımının yaygınlaşması için çalışıyoruz VİDEO



Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yer alacak

İHA'nın haberine göre Türkiye’nin ilk olimpik veledromu inşaatının tamamlandığını kaydeden Bakan Kasapoğlu, “Önümüzdeki günlerde bu önemli tesisin açılışını yapacağız. Veledromumuz, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda yer alacak. Bütün bu gelişmeler, bisikletle ilgili bilincin güçlenmesi, sporcularımızın performanslarının üst seviyelere çıkarılması adına yaptığımız gayretleri ortaya koyuyor” şeklinde konuştu.

"Bu anlamlı günde genç arkadaşlarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz" diyen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

“3 Haziran Dünya Bisiklet Günü’nü tüm içtenliğimle kutluyorum. İnanıyorum ki bu branştaki sporcularımız bizleri gururlandıracaklar. Özellikle Kadın Bisiklet Takımı ile ilgili federasyonumuzun bir çalışması var.

O anlamda da desteklerimiz olacak. Kadınıyla, erkeğiyle, tüm yaş gruplarıyla bisikleti özendirecek, bisiklet kullanımını teşvik edecek projelerimizle inşallah el birliğiyle çok daha ileri noktalara geleceğiz. Bisiklete spora gönül veren tüm kardeşlerimizin bu özel gününü kutluyorum.”