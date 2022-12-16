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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 KYK Burs ve Öğrenim Kredisi başvuru sonuçlarının açıklandığını duyurdu.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 20:30
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 20:43
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Burs ve öğrenim kredisi sonuçları açıklandı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, milyonlarca öğrencinin merakla beklediği bilgiyi paylaştı.

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 2022-2023 GSB Burs ve Öğrenim Kredisi sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

    Burs sonuçları E-Devlet'te olacak

    Burs sonuçları, değerlendirme işlemleri sona erdiğinde e-Devlet üzerinden erişime açıldı.

    KYK burs sonucu sorgulama işlemi, T.C. kimlik numarası ve şifre ile gerçekleşecek.

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