Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da iki GSB yurdunu ziyaret etti

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’da iki GSB yurdunu ziyaret etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa’daki GSB yurtlarına sürpriz bir ziyaret yaptı. Samimi sohbetlerin olduğu ziyarette Bakan Kasapoğlu, ailelere baklava ikram etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek için Bursa’daydı.

Oyunları büyük bir keyifle izleyen Kasapoğlu, bir boşluğunda da GSB yurtlarına adeta baskın yaptı.

Öğrenciler ile aileler büyük şaşkınlık yaşadı

Emir Sultan Erkek Öğrenci Yurdu ile Halime Hatun Kız Öğrenci Yurdu’na giden Kasapoğlu, şaşkınlık yarattı.

Yurda yerleşmek için aileleriyle Bursa’ya gelen öğrenciler, karşılarında Bakan Kasapoğlu’nu görünce ne diyeceklerini bilemediler.

Baklava dağıttı, “yuvanıza hoş geldiniz” dedi

Samimi bir ortamın oluştuğu ziyarette Bakan Kasapoğlu, üniversite öğrencilerine ve ailelerine “Yuvanıza hoş geldiniz, eğitim-öğretim dönemi hayırlı olsun” temennisinde bulundu.

Kasapoğlu, öğrencilerin ailelerine ayrıca baklava da ikram etti.

Öğrencilere hangi bölümde okuduklarını soran Bakan Kasapoğlu, “Maşallah, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin” dedi.

“Gözünüz arkada kalmasın”

Buluşmada öğrencilere hangi memleketten geldiklerini soran Kasaploğlu, “Çocuklarımız önce Allah’a sonra sizlere emanet” diyen ailelerin yüreğine de adeta su serpti.

Bakan Kasapoğlu, “İçiniz rahat olsun. Öğrenci kardeşlerimizi yurtlarımızda evlerinizi aratmayacak şekilde misafir etmek için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Gözünüz arkada kalmasın. Çocuklarınız bizim de evlatlarımız, artık bizlere emanetler. Tertemiz, pırıl pırıl yurtları var. Allah evlatlarımızın yollarını, bahtlarını açık etsin.” ifadelerini kullandı.

Ziyaret, fotoğraf çekimi ile son buldu.