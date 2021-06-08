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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı'da yapımı süren havuz inşaatını inceledi

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çankırı'da yapımı devam eden yüzme havuzunda incelemelerde bulundu.
    • İHA
    • 08.06.2021 - 20:18
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı'da yapımı süren havuz inşaatını inceledi

    Türkiye'de havuzu olmayan tek il olan Çankırı'da yapımına başlanan yüzme havuzundaki çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

    "ÇANKIRI ÖNCÜ İLLERDEN BİRİ OLACAK"

    Burada açıklamada bulunan Bakan Kasapoğlu, "Çankırı’da hem ilçelerden köylere kadar hem şehir merkezinde pek çok çalışmamız var. Havuzumuz da bunlardan biri. Hızlı bir şekilde ilerlediğini gördük. Yüzme bilmeyen kalmasın projesiyle Çankırı inşallah öncü illerden biri olarak, havuz sonrasında olmak suretiyle inşallah büyük bir katkı sağlayacak" dedi.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı da yapımı süren havuz inşaatını inceledi #1

    KASAPOĞLU'NA HEYET EŞLİK ETTİ

    Bakan Kasapoğlu'na incelemelerinde Çankırı Valisi Abdullah Ayaz, AK Parti İl Başkanı Av. Abdulkadir Çelik, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Sadık Ak ve diğer ilgililer de eşlik etti.

    İncelemeleri sonrasında Bakan Kasapoğlu ilden ayrıldı.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı da yapımı süren havuz inşaatını inceledi #2

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı da yapımı süren havuz inşaatını inceledi #3

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çankırı da yapımı süren havuz inşaatını inceledi #4

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