Mehmet Muharrem Kasapoğlu, depremzede çiftin nikah şahidi oldu Depremin vurduğu Malatya'dan Ankara'ya gelerek GSB yurduna yerleşen çift, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu şahitliğinde mutluluğa adım attı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 40 gün geçti.

Ülkenin güneyindeki 11 ili etkileyen depremler, yürekleri dağladı.

Zorlu bir süreçten geçen Türkiye, tek yürek olarak yaraları sarmaya başladı. Devletin tüm kurumları, bakanları, STK'lar, gönüllüler ve Mehmetçik, sahada hummalı çalışmalar yürüttü.

Barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçlar giderilirken, enkaza dönen kentlerin yeniden ayaklanması için de harekete geçildi.

Öyle ki birçok kentte ilk kazmalar vurulmaya dahi başlandı.

Depremden etkilenen vatandaşların kimisi tamamlanan çadır ve konteyner kentlerde yaşamaya başlarken kimileri ise KYK yurtlarına ve otellere yerleştirildi.

Bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı olan yurtlar da vatandaşlara açıldı.

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yurtlardaki depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını bildirdi.

Depremzede çiftin mutluluğuna şahitlik etti

Öte yandan Ankara'daki GSB Çubuk Kız Öğrenci yurdunda mutlu bir ana şahitlik edildi.

Malatya’dan gelen İlknur ve Suat çifti, kaldıkları yurdun konferans salonunda düzenlenen nikah töreni ile dünya evine girdi.

Çiftin bu mutlu gününde nikah şahitliğini ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

"Her bir yeni güne umutla yaklaşacağız"

Kıyılan nikahın ardından çiftin aile cüzdanını vererek tebrik eden Bakan Kasapoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Çiftimize bir ömür boyu ve tabii ki sonrasında da dünya ve ahiret saadeti temenni ediyorum. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Tabii çok zor süreçler yaşadık. Hamd olsun yaralarımızı yine kenetlenerek, omuz omuza ve el ele vererek sarıyoruz, saracağız. Elbette hayat devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Diyarbakır’da Selahattin Eyyubi Yurdumuzdaydım. Orada bir gün önce doğmuş bir bebeğimiz ile tanıştık. Bir yanda yeni doğan çocuklar, okula başlayan çocuklar ve diğer yanda iki arkadaşımızın mutluluğuna ortak olduk. Her bir yeni ana, her bir yeni güne umutla yaklaşacağız. Biliyorsunuz bu yurtlar bu ülkenin öğrencilerinin mekanı. Ama aynı zamanda zor anlarda bu ülkenin tüm evlatlarının yuvası oldu. Bugün de böylesine özel bir ana ev sahipliği yaptı. İnanıyorum ki tüm güzellikler ve mutluluklar onlarla olsun. Gençler bu ülkenin yarınları olarak daha aydınlık yarınlara yürüsünler.

"Herkesin emeği çoktu üzerimizde"

Gelin İlknur Akgün ve damat Suat Akgün de şöyle konuştu:

Şeref duyduk. Herkesin emeği çoktu üzerimizde. Herkese çok teşekkür ederiz. Sayın bakanımıza programa katıldığı için çok teşekkür ederiz. Güzel günümüze şahitlik ettiler ve bu ana bizi hazırladılar. Herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah diğer gençlere umut oluruz. Hayallerinizin peşinde koşmaya devam edin. Her şartta mutluluğa ulaşabilirsiniz.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, nikâhın ardından çifti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

İşte nikahtan kareler...