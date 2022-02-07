Muharrem Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı

Muharrem Kasapoğlu: Derya Büyükuncu ile ilgili gereken yapıldı

Koronavirüse yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan için helva fotoğrafı paylaşan eski yüzücü Derya Büyükuncu ile ilgili çalışmaların, hızla sonuçlandırılacağı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs haberinin ardından çok sayıda siyasi ve vatandaş, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Ancak eski yüzücü Derya Büyükuncu, Cumhurbaşkanı ve eşi Emine Erdoğan'ı hedef alarak helva paylaşımı yaptı.

FEDERASYON OLAĞANÜSTÜ TOPLANMIŞTI

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise eski milli yüzücünün böyle bir paylaşımda bulunmasının spor ahlakına uymadığını söyledi.

Olayın ardından Türkiye Yüzme Federasyonu'nun olağanüstü toplandığı açıklanırken, Bakan Kasapoğlu da son gelişmeler hakkında bilgi verdi.

"GEREKEN YAPILDI"

Bakan Kasapoğlu, eski yüzücü Derya Büyükuncu ile ilgili "Gelinen nokta itibari ile gerekenin yapıldığını ve bu anlamdaki çalışmaların da hızlı bir şekilde neticelendirileceğini ifade etmek istiyorum.” dedi.

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