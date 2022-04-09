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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu Aleyna Ertürk’ü tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk için tebrik mesajı yayınladı.
    • İHA
    • 09.04.2022 - 18:58
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu Aleyna Ertürk’ü tebrik etti

    Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk’ü yayımladığı mesajla tebrik etti.

    "Bize büyük bir mutluluk yaşattı"

    Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

    "Birleşik Arap Emirlikleri'nde düzenlenen Gençler ve Yıldızlar Dünya Eskrim Şampiyonası’nda yıldız kadınlar epe kategorisinde altın madalya kazanan Aleyna Ertürk’ü kutluyorum. Sporcumuzun dünya şampiyonluğunu elde etmesi bizlere büyük bir mutluluk yaşattı. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşımızın dinletilmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Genç sporcumuz Aleyna’nın başarılarının devamını diliyorum."

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Şampiyonu Aleyna Ertürk’ü tebrik etti #1


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