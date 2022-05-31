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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, üniversitelerin en büyük paydaşları olduğunu belirterek, "Ankara'da 8 tane bulunan genç ofislerimizin sayısı toplamda 322'ye ulaştı" dedi.
    • 31.05.2022 - 17:59
    • Güncelleme : 31.05.2022 - 18:28
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    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının destekleriyle Gazi Üniversitesi Rektörlüğü yerleşkesinde yapılan Genç Ofis'in açılış törenine katıldı.

    Rektör Prof. Dr. Musa Yıldız'dan üniversitede yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Bakan Kasapoğlu, yerleşkede incelemelerde bulunup, öğrencilerle sohbet etti.

    "Gençler neredeyse biz oradayız"

    Açılış töreninde konuşan Bakan Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi'nde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Rektörümüz ve ekibine bu iş birliği için teşekkür ederim. Gençler neredeyse biz oradayız. Bu bizim en temel politikamız." ifadelerini kullandı.

    "Her alanda gençlerimizin emrindeyiz"

    Her alanda gençler için çalıştıklarını anlatan Kasapoğlu, "Üniversiteler bizim en büyük paydaşımız ve özellikle genç ofislerimizle ayrı bir ivme yakaladık. Her alanda gençlerimizin emrindeyiz ve emrinde olmaya devam edeceğiz. Ankara'da 8 tane bulunan genç ofislerimizin sayısı toplamda 322'ye ulaştı." diye konuştu.

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi'nin açılış törenine katıldı VİDEO

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #1

    "Hep birlikte büyüyeceğiz"

    AA'nın aktardığına göre Türk gençlerinin sadece ülkenin değil tüm insanlığın umudu olduğunu aktaran Kasapoğlu, şunları kaydetti:

    "O açıdan gençlerimizi en donanımlı şekilde yetiştirmemiz gerek. Bu bizim en büyük muradımız. Bunun için çalışıyoruz. Genç Ofis de bunun için atılmış bir adım. Onun için bu adımları hep birlikte büyütmemiz lazım. O yüzden 'Gençlik katılımı.' diyoruz. 2022 yılını Gençlik Katılım Yılı ilan ettik. Karar alma sürecinden uygulamasına, denetimine kadar gençlerimizin bu süreçlerin her safhasında yer almalarını istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı sizlerin bakanlığı. Bizler geleceğiz buraya, sizler de bize geleceksiniz ve hep birlikte büyüyeceğiz."

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #2

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #3

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #4

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #5

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #6

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #7

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #8

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #9

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #10

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #11

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #12

    Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gazi Üniversitesi Genç Ofisi nin açılış törenine katıldı #13


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