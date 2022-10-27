Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Öğrencilerimizin yüzde 92’si yurtlara yerleştirildi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Türkiye'de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çorum'da, Hitit Üniversitesi’nin 2022-2023 Akademik Yıl Açılışı törenine katıldı.

Kasapoğlu, kentte her öğrencinin yurtlara yerleştirildiğini söyledi.

"Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi"

Kasapoğlu, "Türkiye’de yurtlara müracaat eden öğrencilerimizin yüzde 92’si yerleştirildi. Bunun dünyada, Avrupa’da örneği yok. Dünyanın en güçlü yurt altyapısı bizde. Bugün Çorum’da toplam 6 yurdumuzda 6 bin 702 öğrenci kapasite ile öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Birileri bunu istismar ediyor. Bu istismara, algı operasyonlarına, yalana asla izin vermeyeceğiz. Biz bu gençlik için çalışmayı, koşmayı şeref bildik. Bu gençlerle yürümeye koşmaya devam edeceğiz. Bu yıl yurt ücretlerine bir kuruş zam yapmadık. Beslenme yardımlarını 750 liradan 1800 liraya yükselttik" dedi.

Hatıra fotoğrafı çektirdi

DHA'nın aktardığına göre konuşmasının ardından sporcu gençlerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektiren Kasaoğlu daha sonra düzenlenen Sinan Akçıl konserini dinledi.