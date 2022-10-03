Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yurtlara yerleştirmede rekor kırdıklarını açıklayarak, “İlk faz yerleştirmede yüzde 80, 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ‘2023'e doğru şehir buluşmaları' programı kapsamında Bolu'ya geldi.

Partililerle bir araya gelen Kasapoğlu, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Kasapoğlu, öğrencilerin yaşadığı kalacak yer sorununu çözmek için devam eden çalışmalarda başarılı bir noktaya gelindiğini ifade etti.

"Dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapıdır"

Öğrencilerin devlet yurtlarına yerleşmesi konusunda dünya rekoru kırdıklarını anlatan Kasapoğlu, "Son süreçte yurtlar hepimizin malumu. Hep birlikte bir rekoru gerçekleştirdik. İlk faz yerleştirmede yüzde 80, 2'nci faz yerleştirmede de yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık. Bu bir rekordur. Bu bir Türkiye rekoru değildir. 850 bin yurt kapasitesi, 800'den fazla yurt dünyada eşi benzeri olmayan bir altyapıdır. En yakın örneklerde bu rakam, en gelişmiş ülkelerde yüzde 10'larda, 15'lerdedir. Biz hamdolsun ülke olarak 21 yıllık atılımımızla bunu gerçekleştirdik. Bundan 21 yıl önce Türkiye'de yurt başvurusu yapan 100 kişiden ancak 10’u 15’i yurda yerleşiyordu. 10'lardan 15'lerden geldiğimiz nokta, yıl 2022 Ekim itibariyle yüzde 92 oldu." dedi.

Muharrem Kasapoğlu: Yüzde 82 yurt yerleştirme oranına imza attık ViDEO

"Kredilerdeki gecikme cezalarını da parlamentomuz da ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek"

Öğrencilerin KYK kredi cezaları ile ilgili de parlamentonun çalışma yaptığını aktaran Kasapoğlu, "Gerek burslarımız gerek kredilerimiz öğrencilerimize sunduğumuz imkanlar en güçlü şekilde yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki önümüzdeki günlerde burs ve kredi başvurularımız başlayacak. Kredilerdeki gecikme cezalarını da inşallah parlamentomuz da ilerleyen günlerde artık tarihleştirecek. Önümüzdeki süreçte yine kredi ve burs uygulamalarımızda genç odaklı siyasetimize devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hiç kimse gençleri, gençliği istismar etmeye kalkmasın"

DHA'nın aktardığına göre gençlerin Türkiye'nin en büyük umudu olduğunu ifade eden Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:



"Gençlerimiz bizim en büyük umudumuz. Onların umudunu büyütmek, önlerini açmak, onlarla birlikte bu yolu yürümek bizim siyaset tarzımız. O yüzden hiç kimse gençleri, gençliği istismar etmeye kalkmasın. Buna kalkışırlarsa her zaman bizi bulacaklardır. Gençlerle aramıza bugün giremedikleri gibi hiçbir zaman da giremeyecekler. Birileri gençleri harflerle kategorize etmeye çalışacaklar. Yalanlarla manipüle etmeye çalışacaklar. Ama biz her zaman gençlerimizin yanında onlarla birlikte onların umudunu büyütmeye, sevincini artırmaya çalışacağız."

Bakan Kasapoğlu, konuşmasının ardından partiye üye olan gençlere rozet taktı.