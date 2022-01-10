Ticaret Bakanı Mehmet Muş, "Geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 76 artışla 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık" dedi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Komuta Kontrol Merkezi’nde 2021 yılı kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini paylaştığı bir basın açıklaması yaptı.

Bakan Muş, 2021 yılında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerinde de hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

"7 MİLYAR 749 MİLYON LİRA DEĞERİNDE KAÇAK EŞYA YAKALANMASINA İMZA ATTIK"

Bakan Muş, salgın koşullarının olumsuz etkilerine rağmen gümrük muhafaza teşkilatının ve tüm bakanlık personelinin başta sınır kapıları olmak üzere Türkiye’nin tamamında büyük fedakarlıklar ile çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Nitekim, yıl boyunca hız kesmeden devam eden çalışmalar sayesinde bir önceki yıla göre yüzde 76 artış ile 7 milyar 749 milyon lira değerinde kaçak eşya yakalamasına imza attık" dedi.

Mehmet Muş: 2021 yılında 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirildi

"2021 YILINDA TOPLAMDA 10,8 TON UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLMİŞTİR"

Bakan Muş, ele geçirilen kaçak eşyaların önemli bir bölümünü uyuşturucu maddelerin oluşturduğuna dikkati çekti. Muş, 2021 yılı boyunca başta kokain, eroin, likit eroin, metamfetamin ve captagon cinsi uyuşturucu maddelerin Türkiye’ye girişini engelleyen başarılara imza attıklarını ifade ederek, "2021 yılında gümrük muhafaza ekiplerimizce saymış olduğum bu uyuşturucu türlerinde toplamda 10,8 ton uyuşturucu madde ele geçirilmiştir” diye konuştu.

52,7 BİN LİTRE ALKOLLÜ İÇKİ ELE GEÇİRİLDİ

Bakan Muş, 2021’de gerçekleştirilen operasyonlarda 3,7 milyon paket sigaranın yanı sıra kaçak sigara üretiminde kullanılan 26,1 milyon adet makarona el koyulduğunu ifade etti. Bakan Muş, ayrıca toplam 52,7 bin litre alkollü içki ile bin 778 ton akaryakıtın ele geçirildiğini bildirdi.

"YAKLAŞIK 5 MİLYAR 500 MİLYON LİRA KAMU ZARARINA SEBEP OLUNDUĞU TESPİT EDİLDİ"

Bakan Muş, Ticaret Bakanlığı eş güdümünde ve tüm ilgili kurumların etkin katkısı ile akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelenin sürdüğünü ifade ederek, "Nitekim 2021 yılında akaryakıt özel ekibince ülke genelinde yapılan incelemeler ve riskli olduğu değerlendirilen toplam 930 firmaya yönelik yürütülen çalışmalar neticesinde 14 milyar lira değerinde sahte fatura düzenlendiği ve yaklaşık 5 milyar 500 milyon lira kamu zararına sebep olunduğu tespit edilmiştir. Akaryakıt kaçakçılığıyla etkin mücadelemizin kararlılıkla süreceğini buradan bir kez daha ifade etmek isterim" dedi.

"YERLİ IRK KÖPEKLERİMİZ BU YIL TEŞKİLATIMIZ BÜNYESİNDE HİZMET VERMEYE BAŞLADI"

Bakan Muş, Köpek Eğitim Merkezi’nde (KEM) farklı branşlarda eğitim alan dedektör köpeklere 2021 yılında yerli ırkları da ilave ettikleri bilgisini vererek, "Henüz yavru iken özenle eğitmeye başladığımız yerli ırk köpeklerimiz, ilk defa bu yıl teşkilatımızın bünyesinde hizmet vermeye başladılar" ifadelerini kullandı.



