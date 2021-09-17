Mehmet Muş: Fiyatlarda usulsüzlük tespit edilirse yaptırımları ağır olur

ÖTV'nin düşmesine karşın galerilerde stok yapıldığı iddialarının ortaya çıkmasıyla denetimlerin sıklaştırıldığını duyuran Bakan Muş, usulsüzlüğün tespiti halinde yaptırımın ağır olacağını söyledi.

Türkiye'de son dönemlerde ürün fiyatlarındaki tutarsız artışlardan vatandaşlar şikayetçi.

Denetim mekanizmalarını da harekete geçiren artışlara karşı Ticaret Bakanlığı mücadele başlattı.

ÖTV indirimi sonrası bayilerde yeterli araç bulunmamasına yönelik şikayetleri de değerlendiren Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Teftiş Kurulu’nun devrede olduğunu söyledi.

"YAPTIRIMLAR AĞIR OLUR"

Bakan Muş, "Vatandaş ÖTV indiriminden sonra araba bulamadığından şikayet ediyor. Teftiş Kurulu devrede, usulsüzlük tespit edersek yaptırımları çok ağır olur." açıklamasında bulundu.

"KİMSENİN GÖZÜNÜN YAŞINA BAKMAYIZ"

Bayilerin araç stoklamasına ilişkin açıklamalarını sürdüren Muş, "Peşinen kimseyi suçlu gösteremeyiz ancak çeşitli iddialar dolaşıyor. Eğer araçlar stokta tutuluyorsa, anlaşıp galericilere veriliyorsa ve vatandaş bunlardan dolayı araç bulamıyorsa, tespiti halinde bunların çok ağır yaptırımları olacak. Kural dışılık varsa kimsenin gözünün yaşına bakmayız. Bu konuda çok netiz." ifadelerini kullandı.

"ORGANİZE FİYAT ARTIŞINI TETİKLEYEN NE VARSA GEREKEN YAPILIR"

Hal denetimlerinin de devam edeceğini söyleyen Bakan Muş, "Şu an çalışmalar devam ediyor. Kuralları aşanlar varsa gereken cezayı alırlar. Burası tanımlı ve kurallı bir alan. O açıdan eğer usulsüzlük varsa gereği yapılır. Organize fiyat artışını tetikleyen ne varsa gereken yapılır." dedi.

"VATANDAŞIN ŞİKAYETLERİNİ DİKKATE ALIYORUZ"

Rutin denetimleri de hatırlatan Muş, "Ticaret il müdürlüklerinin rutin denetimleri mevcut. Ben, rehberlik ve teftiş kurulu başkanlığını da harekete geçirdim. Denetimlerde rehberlik de yapıyoruz ve yanlış varsa düzeltmiş oluyoruz. Vatandaşın şikayetlerini dikkate alıyoruz ve iddiaları değerlendiriyoruz." diye konuştu.