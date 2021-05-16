Mehmet Muş paylaştı: En yüksek miktarlı uyuşturucu ele geçirildi

Mehmet Muş paylaştı: En yüksek miktarlı uyuşturucu ele geçirildi

Ticaret Bakanı Dr. Mehmet Muş, Bugüne dek en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Twitter hesabından, İskenderun Limakport Limanında bugün yakalanan "Captagon" cinsi uyuşturucu maddeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere söz konusu limana gelen 17 konteyner yükü "bina taşı" beyan edilen eşyada, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirildiğini belirten Muş, şunları kaydetti:

"Bugün; Bakanlığımıza bağlı gümrük muhafaza ekiplerince bugüne dek gerçekleştirilen en yüksek miktarlı "Captagon" cinsi uyuşturucu madde yakalaması gerçekleştirilmiştir.

"EN YÜKSEK MİKTARLI UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limakport Limanına gelen 17 konteyner yükü “bina taşı” beyan edilen eşyada 15-16 Mayıs tarihlerinde Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince arama gerçekleştirilmiştir.

PİYASA DEĞERİ 313 MİLYON TL

Yapılan aramada 11 konteyner içerisinde 1.072,6 kg (6.264.259 adet) “Captagon” cinsi uyuşturucu hap ele geçirilmiştir. Ele geçirilen maddenin yaklaşık piyasa değeri 313 milyon TL’dir.

Titiz bir çalışma neticesinde bu büyük yakalamayı gerçekleştiren bakanlık personellerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerine geçit vermemek için azami gayretlerimizi sürdüreceğiz."



