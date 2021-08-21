Mehmet Naci İnci kimdir? Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci'nin biyografisi

Prof. Dr. Mehmet Naci İnci, Resmi Gazete'de yayınlanan 21 Ağustos 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atandı. Peki Prof. Dr. Mehmet Naci İnci kimdir?

Boğaziçi Üniversitesi eski rektörü Melih Bulu, 15 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan kararla görevden alınmış, yerine rektör vekili olarak Mehmet Naci İnci atanmıştı.

21 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'de yer alan karara göre, Boğaziçi Üniversitesi'nin yeni rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci oldu.

Bu kararın ardından Boğaziçi Üniversitesi yeni rektörü Mehmet Naci İnci'nin hayatı ve kariyeri araştırma konusu oldu.

Peki Mehmet Naci İnci kimdir? İşte Boğaziçi Üniversitesi rektörü Mehmet Naci İnci'nin biyografisi...

ROF. DR. NACİ İNCİ KİMDİR?

Prof. Dr. Naci İnci, 1987 yılında Marmara Üniversitesi'nden fizik dalında lisans derecesini, 1992 yılında fiber optik sensörler alanında İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi’nden doktora derecesini almıştır.

1993-1994 yılları arasında Stanford Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümünde optik haberleşme alanında doktora sonrası çalışmalar yapan İnci, 1994 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde yardımcı doçent, 1996 yılında ise doçent olmuştur.

1998-1999 yıllarında Japonya'da Gunma Üniversitesi'nde fiber optik sensörlerin endüstriyel uygulamaları üzerine konuk araştırmacı olarak çalışan İnci, 1999-2005 yılları arasında Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde öğretim üyeliği yapmıştır.

Ayrıca üniversitenin temel ve araştırma laboratuvarları ile diğer lisans ve lisansüstü programlarının kurulmasında görev almıştır.

2005 yılında Boğaziçi Üniversitesi Fizik bölümünde profesör olan ve 2014-2018 yılları arasında bölüm başkanlığını üstlenen İnci, Almanya'daki Stuttgart Üniversitesi, Japonya'daki Gunma Üniversitesi, Norveç Teknik Üniversitesi ile İngiltere'deki Heriot-Watt Üniversitesi'nde konuk profesör olarak bulunmuştur.

Fiber optik, nano partiküller ve uygulamalarının fiziği, optik sensörler, kuantum optiği, kuantum bilişimi, kuantum kriptografisi konuları üzerine çalışan ve araştırmalar yürüten İnci'nin üniversite-sanayi ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik katkıları kapsamında ise iki uluslararası patenti bulunmaktadır.