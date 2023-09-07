Mehmet Nuri Ersoy: 2028 yılında turizmden 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var Turizm sektörü temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl turizmden 56 milyar dolar gelir elde etmeye çok yaklaştıklarını, 2028 yılında ise bu geliri 100 milyar dolara çıkartmak istediklerini söyledi.

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İHA

2023'de turizmde yüzler güldü...

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle getirilen seyahat yasağı, turizm bölgelerinde ekonomik buhran yarattı.

Yasakların kalkmasıyla Türkiye'ye adeta yabancı turist akını gerçekleşti.

Dünyada en çok turist ağırlayan üçüncü ülke konumuna ulaşan Türkiye, turizmde önemli bir başarıya imza attı.

Turizm sektörüyle buluştu

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Samsun Turizm Paydaşları ile Turizm Değerlendirme Toplantısı’na katıldı.

Özel bir otelde düzenlenen toplantıda sektör temsilcileri ile bir araya gelen Bakan Ersoy, turizmden elde edilen gelirin arttırılması ve bununla alakalı atılacak adımlar hakkında açıklamalarda bulundu.

Bakan Ersoy ayrıca Samsun turizm potansiyeli hakkındaki görüşlerini de ifade etti.

"2028 yılında turizmden 100 milyar dolarlık bir gelir hedefimiz var"

Bu yıl turizmden elde edilen 56 milyar dolarlık geliri 2028’de 100 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Bakan Ersoy şu ifadeleri kullandı:

Biliyorsunuz geçen sene Cumhurbaşkanımız tarafından turizm, stratejik sektör ilan edildi. Her geçen yıl rekorlar kırarak bu yolculuğuna devam ediyor. İnşallah bu sene de 56 milyar dolar bir gelir elde etmek istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti olarak ve inşallah yıl sonunda bu hedefi de yakalayacağız gibi gözüküyor. Her yıl bakanlık olarak bu rakamları arttırarak devam etmek istiyoruz. Hedefimiz 2028 yılında 100 milyar dolarlık bir gelire ulaşmak. Ulaşmak için mevcut, klasik turizm destinasyonları ilerlememiz mümkün değil. Yeni destinasyonlarımızı, mümkünse 81 ilimizin turizmden, turizm pastasından pay almasını sağlamamız gerekiyor.

"Körfez ülkelerinden gelen ziyaretçileri Karadeniz’in diğer bölgelerine dağıtmayı hedefliyoruz"

Sadece bir bölgeye ziyaret gerçekleştiren Körfez ülkelerinden gelen turistleri diğer illeri de ziyaret etmeleri için çalışma yürüteceklerinin altını çizen Bakan Ersoy şöyle devam etti:

Karadeniz zaten önemli bir turizm destinasyonumuz. Özellikle körfez ülkelerinden çok yoğun ziyaretçi alıyor. Bizim hedefimiz bu yoğun ziyaret belli bir noktasında toparlanmış durumda. Bunu artık Karadeniz'in diğer şehirlerine de Samsun'a, Rize'ye vesaireye de dağıtmak. Bu bağlamda da atacağımız birkaç adımla birlikte bu şehirlerimizin farkındalığını belirlenmesiyle birlikte tanıtılmasıyla birlikte hızlı bir şekilde bunun da gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Samsun'un tabii hem arkeolojik değerleri var, hem kültürel yapıları, tescilli yapıları var. Samsun’un sahili ve çok güzel plajları var. 90-100 gün süren bir sezonu var. Yaz sezonu var, yaylaları var, dağları var. Baktığınız zaman inanılmaz potansiyelleri var.

"Master planı üzerinde çalışıyoruz"

Samsun'un hem arkeolojik değerleri hem kültürel yapıları ve tescilli yapıları olduğuna işaret eden Bakan Ersoy şunları söyledi:

Hem sahil bandında çok güzel plajları var. 90 ile 100 gün süren bir sezonu var. Hani yaz sezonu var. Yaylaları var. Dağları var. Baktığınız zaman inanılmaz potansiyelleri var. Yeşiliyle meşhur birçok Avrupa ülkesini aratmayacak derecede yoğun bir yeşillik içerisinde Samsun. Hem ovaları hem dağları hem yaylaları diye baktığımız zaman... Karadeniz'de biliyorsunuz dağlardan sonra bir geniş alan bulmak zor ama Samsun'da bu alan da fazlasıyla mevcut. Biz şimdi hem bunları tanıtacağız hem bir master planı dahilinde ziyaretçilerin, turistlerin, hoşça vakit geçirecek, uzun süre vakit geçirecekleri alanları ziyaret edecekleri yerleri yapılandıracağız. Ama mesela hiç farkında olmayan değerlerinin de çok iyi anlatılması gerekiyor. Bunun başında gastronomi geliyor. Ben buraya geldiğimde birkaç tane tescil ürünümüzün olduğunu biliyordum ama sonra farklı lezzetlerin olduğunu görünce çok daha fazla Samsun'un özelliğinin olduğunu, dünyanın farklı noktalarından göç aldığı için dünya mutfaklarının özelliklerin burada mevcut olduğunu gördüm. Bunları anlatacağız, tanıtacağız ve bu Turizm Bakanlığının şu anda çok doğru ve iyi şekilde yaptığı bir iş. Ve bu şekilde buraya gelen turist potansiyelinin de hızlı bir şekilde artmasını sağlayacağız.

Toplantıya Samsun Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Samsun milletvekilleri Mehmet Muş, Orhan Kırcalı, Ersan Usta, MHP Samsun Milletvekili İlyas Topsakal, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu ve turizm sektörünün temsilcileri katıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)