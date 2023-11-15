Mehmet Nuri Ersoy açıkladı! 9 ayda Türkiye'ye 45.2 milyon turist geldi Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'ye gelen turist sayısını açıkladı. Ersoy, "2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen turist sayısı 45.2 milyon olmuştur" dedi.

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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlıkların bütçe görüşmeleri devam ediyor.

Bugün de Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2024 yılının bütçe görüşmeleri için düzenlenen toplantıya katıldı.

Ersoy, bakanlığının bütçesine ilişkin sunumuna başladı.

"45.2 milyon turist geldi"

Bakan Ersoy, burada yaptığı açıklamada, bu yıl Türkiye'deki turizm verilerine değindi. Geride kalan yoğun sezonu değerlendiren Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"2023 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkemize gelen turist sayısı 45.2 milyon olmuştur."

Dünyada en çok turistin geldiği beşinci ülke oldu

Yurdun dört bir yanında yaz ve kış sezonunda büyük bir hareketlilik yaşandı.

Yerli ve yabancı turistler, Türkiye'de bir yandan kışın bir yandan da deniz, kum ve güneşin tadını çıkardı.

Öyle ki, dünya turizminde uzun yıllar ilk 10'da yer alan Türkiye, bu yıl ilk 5 içine girmeyi başardı.