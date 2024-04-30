'Milliyet farkı' alan otelin cezası belli oldu Antalya'da bir otelde 'milliyet farkı' ücreti alınması ile ilgili denetimler tamamlandı. Bakan Ersoy, ilgili otele 54 bin lira para cezası kesildiğini ve alınan ücretin iade edildiğini duyurdu.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Antalya'daki Limak Lara Hotel Deluxe’ün daha ucuz olması nedeniyle İngiltere merkezli bir siteden rezervasyon yaptıran bir kişiden, ‘milliyet farkı ücreti’ adı altında ekstra para aldığı ortaya çıktı.

Olay sosyal medyada infial yaratınca Kültür ve Turizm Bakanlığı derhal harekete geçmiş ve otelden resmi savunma istenip, denetim için kontrolör görevlendirildi.

Otele 'milliyet farkı' incelemesi: Para cezası kesildi

Yaşananların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan konuyla ilgili bir açıklama geldi.

Bakan Ersoy, konu ile ilgili denetimlerin tamamlandığını duyurdu.

Konuyla ilgili sözlerine devam eden Ersoy, otele 54 bin lira ceza kesildiğini söyledi.

Ücret iadesi yapıldı

Bakan Ersoy, "Misafir rezervasyonun tesis tarafından konfirme edildikten sonra 'milliyet farkı' şeklinde haksız bir gerekçe ile 120 euro ücret farkı alınması nedeniyle firmaya 54 bin 694 lira idari para cezası verildi." ifadesini kullandı.

Mehmet Nuri Ersoy, ayrıca otel tarafından alınan ücret farkının müşteriye iade edildiğini açıkladı.

Otel özür diledi

Öte yandan Antalya'daki Limak Lara Hotel'de yaşanan durum nedeniyle Limak, resmi sitesinden bir açıklama yayınlamıştı.

Şirket açıklamasında, ‘milliyet farkı’ ifadesi nedeniyle özür dilendi.

Otel açıklamasında, "Bugün medyada yer alan Limak Lara Hotel ile ilgili bir haber nedeniyle açıklama ihtiyacı doğmuştur. Hepimizi derinden üzen, teyit edilmemiş bilgilere dayalı içeriklerle ilgili kamuoyunu bilgilendirmek istiyoruz.

Öncelikle yanlış anlaşılmalara sebep olan 'milliyet farkı' ifadesi nedeniyle kamuoyundan samimiyetle özür diliyoruz.Amacını aşan bu ifadenin dikkatsizlik nedeniyle ve hassasiyetler öngörülemeden kullanılması hepimizi üzmüştür.” ifadesi yer aldı.

Otelin açıklaması şöyle devam etti: