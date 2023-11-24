Mehmet Nuri Ersoy açıkladı: Turizmde dünyanın süper ligindeyiz Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023 yılı Ocak- Ekim döneminde toplam ziyaretçi sayısının 50,2 milyon, aynı dönem gelirinin 42 milyar dolar olduğunu söyledi. Bakan Ersoy, kişi başı gecelik harcamada ise bu yıl sonunda 100 dolar hedeflediklerini belirtti.

DHA

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB), bu yıl 13'üncüsünü düzenlediği Uluslararası Resort Turizm Kongresi, 'Sürdürülebilir Turizm' ana teması ile Belek'teki bir kongre merkezinde yapılıyor.

Kongreye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP Antalya Milletvekili Sururi Çorabatır, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, Türkiye ve yurt dışından çok sayıda turizm temsilcisi katıldı.

Turizmde dolu dolu bir yılın daha sonuna gelindiğini belirten Bakan Ersoy, “2023 yılında OVP hedefi olarak 55,6 milyar dolar turizm geliri ilan etmiştik. Şubat ayı başında yaşadığımız asrın deprem felaketi, ardından seçim süreci ve şimdi İsrail'in Gazze saldırılarının uluslararası etkilerine rağmen hedeflerimize çok yakınız. 2023 yılı Ocak- Ekim döneminde ağırladığımız toplam ziyaretçi sayısı 50,2 milyon kişiyi aştı. Tatillerinde Türkiye'yi tercih eden yabancı turist sayısı bu 10 ayda, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,58'lik artış göstermiştir. Turizm gelirlerinde ise 2023 Ocak- Eylül döneminde 42 milyar dolara ulaşmış durumdayız. Geçen yılın aynı döneminde ulaştığımız 35 milyar dolarlık gelirle kıyaslandığında, yüzde 20 oranında bir artış elde ettiğimizi memnuniyetle görüyoruz." dedi.

Kişi başı gecelik harcama 100 dolar

Bir başka başarının da kişi başı gecelik harcamada elde edildiğini söyleyen Ersoy, “2017 yılını Türkiye 65 dolarla kapatmıştı. Hayata geçirmiş olduğumuz başarılı politikalar sonucu 2022 sonunda bu rakamı 89 dolara kadar taşımıştık. Bu yıl ise 100 dolar olarak tamamlamayı hedefliyoruz. 2002'de yaklaşık 800 bin olan konaklama tesislerinin toplam yatak kapasitesini, kasım ayı itibarıyla 2,2 milyona yükselterek yüzde 175 artırdık. Tesislerin tamamının Bakanlık belgeli olmasını zorunlu hale getirerek, nitelikli turizm konusunda çok gerekli bir süreci de tamamlamaya yaklaştık." diye konuştu.

"Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm bu rakamlar bize şunu gösteriyor; Türkiye olarak turizmde artık dünyanın süper ligindeyiz. Turizmi en üst seviyede yapan ülkeleri rakip olarak görüyor ve hedeflerimize uygun bir şekilde ilerliyoruz. 2028'de ise hedefimiz çok daha büyük. Turizm gelirinde çıtayı 100 milyar dolar seviyesine çıkaracağız. İnşallah her zaman olduğu gibi, siz değerli sektör paydaşlarımızın da özverili çalışmaları ve destekleriyle hedeflerimizi birer birer tutturacağız."

"2023 yılında toplam 33 ülkenin ulusal kanallarında çok yoğun tanıtım yaptık"

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın uluslararası tanıtım çalışmalarından bahseden Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şöyle konuştu:

“2023 yılında toplam 33 ülkenin ulusal kanallarında çok yoğun tanıtım yaptık. 200'den fazla ülkede yayın yapan BBC World, Bloomberg, Euronews, CNN International ve El Cezire International gibi global haber kanallarıyla anlaşma imzaladık. Yine dünyada 200'den fazla ülkede dijital tanıtım çalışmaları yapıyor, pazar ve ürün çeşitliliğini hedefliyoruz. Dijital mecralarda tanıtıma da büyük önem veriyoruz. GoTürkiye Instagram hesabımız sahip olduğu 3 milyonu aşkın takipçisi ile dünyada ülke hesapları arasında ikinci sırada yer alıyor. Resmi Youtube hesabımız ise yine ülke hesapları arasında dünyada birinci sırada. Aynı zamanda Çin ve Rusya'nın özel sosyal medya hesaplarında da iletişimimiz devam ediyor. Resmi turizm platformumuz olan GoTürkiye web sitesi 10 ayrı dilde yayın yapıyor. Bu platformda tarih, sağlık, doğa, inanç, bisiklet ve golf turizmi ile gastronomi gibi 60'a yakın konuda deneyim başlığı bulunuyor."

Global Sustainable Tourism Council protokolü ile Türkiye'nin, dünyada sürdürülebilir turizm alanında hükümet nezdinde ulusal bir program geliştirmek üzere anlaşma yapan ilk ülke olduğunu belirten Bakan Ersoy, “Sürdürülebilir Turizm Programı kapsamında bugüne kadar 7 bin 568 tesisimiz Birinci Aşama Sertifikası, 634 tesisimiz ise Üçüncü Aşama Sertifikası almış bulunuyor. Halihazırda devam eden çalışmalar kapsamında 809 tesisimizin de belgelendirme süreci devam etmektedir. Toplamda belgelendirme sürecine dahil olan bu 9 bin 11 tesisin bin 357'si ise Antalya'da bulunuyor. Yani Antalya turizmdeki liderliğini, sürdürülebilirliğe verdiği önem ve hassasiyet ile güçlü bir şekilde destekleyerek devam ettirmekte." ifadelerini kullandı.

Turizmdeki altyapı yatırımlarından da bahseden Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, şu bilgileri verdi:

“2002-2023 döneminde turizm amaçlı çevre düzenlemesi ile altyapının geliştirilmesi, ücretsiz halk plajı yapımı ve sürdürülebilir turizm kapsamındaki faaliyetler için yaklaşık 3,6 milyar TL kaynak kullanılmış olup, bu kaynakla gerçekleştirilen yatırımların güncel değeri 22,5 milyar TL'dir. Bu kaynağın yaklaşık 2 milyar TL'si 2018- 2023 yılları arasındaki çalışmalarda kullanılmıştır ki bunun da güncel değeri 4,3 milyar TL'dir. 2023 yılı için kış turizmi, termal turizm, atık su tesisleri, ücretsiz halk plajları gibi farklı projelerdeki altyapı çalışmaları için ayırdığımız kaynak miktarı ise 1,5 milyar TL'yi geçmiştir."

"Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz"

2019'da başlattıkları Ücretsiz Halk Plajı Projesi kapsamında bugüne kadar 15 projeyi tamamladıklarını belirten Ersoy, “Bunlardan Antalya'da Bostanlık, Alacasu ve Küçük Çaltıcak; Muğla'da Bodrum Türkbükü ve Bodrum Torba halk plajları, 2023 yılında hizmete açtığımız projelerdir. 2024 yılında ise Manavgat Ilıca, Kemer Tekirova, Bodrum Yalıkavak, Çeşme Ovacık, Adana Karataş ve Giresun Merkez olmak üzere 6 yeni halk plajı daha yapmayı planlıyoruz. Her yıl yeni yatırımlarla ücretsiz halk plajlarımızın sayısını artırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Geleceğe Miras Projesi ile arkeolojik kazı çalışmalarının yine hem bütçelerini hem de lojistiklerini tarihinde görülmemiş bir oranda artırdıklarını anlatan Bakan Ersoy, “Arkeolojik alanlarımızdaki yapıları, bilimsel veriler ışığında çok kısa sürelerde ayağa kaldırmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, son 60 yılda Türkiye'de arkeolojiyle ilgili yapılanlara eş değer işi önümüzdeki 4 yılda tamamlamaktır. Bu dönem Türk arkeolojisinin 'Altın Çağı' olacaktır." dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)