Mehmet Nuri Ersoy: Antalya rekor kırmaya devam edecek Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 2023'ü rekor turist sayısıyla kapatan Antalya'nın rekor kırmaya devam edeceğini belirterek turizm sezonunu ve istihdamı 12 aya yaymak istediklerini ifade etti.

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AA

Antalya'da ziyaretlerini sürdüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Side Antik Kenti'ndeki Kazıevi'nde Manavgat ilçesindeki muhtarlar ve AK Parti'nin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi.

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada, muhtarların yerel yönetimlerdeki önemine işaret etti.

İlçelerin mahalle bazında ana sorunlarını ve acil ihtiyaçlarını tespit ederek çalışma yürüttüklerini bildiren Ersoy, bu sayede yatırımları doğru şekilde yaptıklarını söyledi.

Antalya'da kültür, turizm ve tarımın öne çıktığına dikkati çeken Ersoy, "İlimiz turizmin başkenti olarak kabul ediliyor. Manavgat ilçemiz turizmde yatak sayısı bakımından en yüksek yatak sayısına sahip ilçemiz. Bakanlık olarak öncelikli yakinen takip ettiğimiz ilçelerin başında geliyor." dedi.

Geçen seneye göre yüzde 16'lık artış: Şu anki verilerle Antalya rekor kırmaya başladı

Ersoy, Antalya'nın 2023'ü 15,6 milyonun üzerinde turistle kapattığını hatırlatarak, şöyle konuştu:

"Geçen seneye göre yüzde 16'lık artış söz konusu. Geçmiş yıllara bakıldığında rekor sayıda turist aldığı bir yıl oldu. En fazla turist aldığı 2019 yılının da üzerine geçerek rekor sayıda ziyaretçi sayısıyla Antalya bu seneyi kapatmış oldu. Ocak sonunda kesin rakamlar çıktığında rakamları paylaşacağız. Şu anki verilerle Antalya rekor kırmaya başladı ve devam ediyor. İnşallah bundan sonra da Antalya'mız her sene üstüne koyarak, rekor kırarak, bu sayıları yukarıya doğru taşımaya devam edecek. Bununla ilgili temennide bulunarak olmuyor, bu işler yaparak, çalışarak oluyor. Bunların hazırlığını yapmazsanız bu rakamları yükseltme şansınız yok."

Antalya Havalimanı'nın iki yıl önce rekor gelir taahhüdüyle ihalesinin gerçekleştirildiğini belirten Ersoy, yatırımın hızlı şekilde devam ettiğini, 2024'te ise ilk ilave artış kapasitelerinin devreye alınacağını bildirdi.

2025'de kapasite iki katına çıkacak

Ersoy, Antalya Havalimanı'nın, 2025 yaz sezonunda da kapasitesi iki katına çıkmış şekilde hizmet vermeye devam edeceğini kaydetti.

Artan yoğunluğu karşılamak için geçen ay Antalya-Alanya otoyolunun ihalesinin gerçekleştirildiğini bildiren Ersoy, "Bu çok önemli ihaleydi, Antalya'ya olan güveni gösteriyor. Antalya'dan Alanya'ya ulaşımla ilgili en büyük ihtiyaçlarımızdan birisiydi." dedi.

Arıtma altyapıları ve diğer yatırımların devam edeceğini bildiren Ersoy, Büyükşehir Belediyelerinin yapamadığı altyapı ve arıtma tesisleri dahil birçok yatırımı önceliğe aldıklarını vurguladı.

"Nitelikli turist yakalamamız gerekiyor"

Ersoy, Antalya'yı dünyanın turizm başkenti yapmak için yatırımlara devam edeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Turizmde belirli bir yoğunluğu yakaladık bundan sonra nitelikli turisti yakalamamız gerekiyor. Mümkünse de sezonu 12 aya yaymamız gerekiyor. Side, o açıdan çok önemli. Side turizmin ilk başladığı yerlerden birisi. Ama sezon hala 12 aya yayılmış değil. Bununla ilgili Bakanlık olarak, birkaç çalışma yaptık. Side Antik Kenti'ne çok ciddi yatırım yapıyoruz. Hem kazı bütçeleri ciddi oranda artırıldı hem de aydınlatma sistemlerini devreye alıyoruz."

"Turistin otelden şehre inmesini sağlamak istiyoruz"

Ersoy, "Geleceğe Miras" Projesi'ni başlattıklarını hatırlatarak, 76 yıldır kazıların devam ettiği Side'de şu ana kadar yapılan kazıların dört katı kazı gerçekleşeceğini, tüm tarihi yapıların restore edilerek ayağa kaldırılacağını ifade etti.

Özellikle aydınlatmanın buna paralel devam edeceğini bildiren Ersoy, turisti otelin dışında ilçelere çekmek için en büyük çekim noktalarından birinin arkeoloji olduğuna dikkati çekti.

Ören yerlerindeki ziyaretçi sayısının yüzde 45 arttığına işaret eden Ersoy, "Turizm sezonunu ve istihdamı 12 aya yaymak, gelir grubu yüksek turisti hedeflemek ve turistin otelden şehre inmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Toplantı basına kapalı devam etti.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)