Mehmet Nuri Ersoy: Arkeoloji dünyasında 60 yılda yapılan işleri 4 yılda gerçekleştireceğiz Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da konuşarak bölgenin turizm hareketlerini değerlendirdi. Bodrum'un önemine vurgu yapan Ersoy, buradaki yerel yönetimlerin sorumluluklarına değinerek, turizm hareketliliğin artması için yapılması gerekenleri sıraladı.

AA

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Bodrum Turizm Sektörü ve Sivil Toplum Kuruluşları Buluşması" programına katıldı.

Burada bir konuşma gerçekleştiren Ersoy, 2023 yılının her şeye rağmen rekorlarla dolu bir yıl olduğunu, 2024'ün de turizm açısından yeni rekorları kucaklayacakları bir yıl olacağını söyledi.

Arkeolojik değerlerin önemine işaret eden Ersoy, 5 yıllık dönemde arkeoloji konusunda 12 aylık kazı programları başlattıklarını ve geleceğe miras projesini başlattıklarını dile getirdi.

Bakan Ersoy, çok iddialı hedefler koyduklarını ve son 60 yılda arkeoloji dünyasında ne kadar iş yapıldıysa gelecek 4 yılda da aynı oranda işin gerçekleştirileceğini bildirdi.

"Turizm dağılımında Ege gerekenin altında"

Türkiye'de turizm rakamlarına ve dağılımlarına değinen Ersoy, şöyle konuştu:

Pastanın yüzde 40'ı Marmara, yüzde 40'ı Akdeniz, yüzde 10'u Ege ve kalan yüzde 10'u da Karadeniz ve Anadolu'nun diğer bölgelerine dağılmış durumda. Özellikle Ege'ye baktığımız zaman olması gereken pasta payının çok altında olduğunu görüyoruz. Ben bugün Stratonikeia, Lagina ve Labranda bölgelerindeki arkeolojik geleceğe miras projesinin başlangıcını yapmak için uğrayacağım. Oradan da Marmaris'e gideceğim. Bu tarz yatırımları hızlı bir şekilde hayata geçirmemiz gerekiyor. Bodrum dünyanın en gelişmiş yani en zengin turist gruplarını ağırlayan bölgesi.

Bodrum'da altyapı ve üst yapı eksikliği

Bodrum çok büyük bir hazine ama onlara hizmet edecek ne altyapımız, ne üstyapımız var. İşte o yüzden turizm sadece Kültür ve Turizm Bakanlığıyla olabilecek bir sektör değil. Turizm bütün bölgenin sahip çıkması gereken yerel yönetimlerin de merkezi yönetimle birlikte ortak projeleri hayata geçirmesi ve işbirliği yapması gerektiği bir sektör.

“Turizm master planları büyükşehir belediyesinin konusudur”

"Biz bir turizm şehri isek yerel yönetim seçimlerinden mutlaka adaylardan turizm master planlarını istememiz gerekir." diyen Ersoy, açıklamalarına şöyle devam etti:

Turizm master planları büyükşehir belediyesinin konusudur. Büyükşehir belediyesi planlardan sorumludur, hem altyapılardan hem üstyapılardan sorumludur. Biz Bakanlık olarak master plan uygulanırken mutlaka desteği veririz. Bu planlar ortalama 50 yıllık planlar şeklinde hazırlanıyor.

“Sezonun 12 aya yayılması gerekli”

Bakan Ersoy, öncelikle sezonun 12 aya yayılması gerektiğinin altını çizerek, master planın bu anlamda katkısının önemli olacağını vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:

Krizler bize pazar çeşitliliğini öğretti. Pazar çeşitliliği olmayan ülkeler krizlerden çok olumsuz etkileniyor. Biz çok büyük krizleri, sektörümüzü bağışıklı hale getirmeye başladıktan sonra aşmaya başladık. İstanbul Havalimanı dünyanın en büyük havalimanı. Türk Hava Yolları da dünyanın sayılı hava yollarından birisi. 300'den fazla şehre direkt uçuş yapıyor. Dünyada hiçbir hava yolu bu kadar şehre direkt uçuş yapmıyor.

Bunun sonucu ne oldu? Dünyanın her yerinden turist almaya başladık. Başta İstanbul olmak üzere aktarmalı bir şekilde Bodrum'a da Marmaris'e de Antalya'ya da geliyor. Biz hava trafiğini ne kadar çeşitlendirirsek hava yollarımızı ne kadar kuvvetli hale getirirsek krizlere o kadar bağışıklı hale geliriz. Hava trafiğinin oluşması için arz talep dengesinin sağlanması lazım. Bizim turizm master planlarıyla 12 ay farklı mevsimlerde gelecek turizm potansiyelini planlayıp hayata geçirmemiz gerekiyor.

"Bu seçimler çok çok önemli"

Her zaman söylüyorum, burada da söyleyeceğim. Bu seçimler çok çok önemli. Büyükşehir belediye başkanlarımızı seçerken, ilçe başkanlarımızı seçerken, bilin ki geleceğimizi de seçiyoruz. Tek başına ideolojik kararlar vererek, şehrimize bir faydamız olmaz. Lütfen kimin projelerine inanıyorsanız, sektörümüzle ilgili projeler gerçekleştiriyorsa bunları sorgulayın, kim sizi tatmin ediyorsa oyunuzu ona göre kullanın.

“Bodrum Türkiye'nin marka yüzü”

Bodrum'u sadece Bodrum olarak görmediklerini dile getiren Ersoy, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye'nin marka yüzü olarak görüyoruz. Bir tanıtım yüzü olarak görüyoruz. Bodrum nitelikli turist açısından Türkiye'nin bir cazibe noktası ve biz bu durumu çok iyi değerlendirmek istiyoruz. Sizden tek isteğim bize destek olmanız, yardımcı olmanız. Atacağınız adımlarda birçok proje geliştiriyoruz ama birçok projemizde dinlenmeden veya siyasi gerekçelerle direkt rant projesi, denilip reddediliyor. Bir şekilde projeler kilitleniyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)