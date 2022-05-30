Ayasofya Camii'nin tahrip edildiği iddiasıyla ilgili konuşan Mehmet Nuri Ersoy, "Yıl sonuna kadar proje çalışması bittikten sonra Ayasofya'da çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programına konuk oldu.

Ersoy, Ayasofya Camii'yle ilgili merak edilenlere cevap verdi.

Ayasofya Camii'nin tahribatıyla ilgili iddialara yönelik konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, "Tahribat diye gösterilen bazı bölümler var haberlerde. Aslında onlar tahribat değil. Bir kapıda tahribat vardı. Bu da 2017'den beri takipte olunan bir şeydi." dedi.

"Yalnızca kapıda tahribat vardı, o da 2017'den beri takip ediliyor"

Böyle tümlemelere sıcak bakmadıklarını belirten Ersoy, "Tahribat diye gösterilen bazı bölümler var haberlerde. Aslında onlar tahribat değil. Bir kapıda tahribat vardı. Bu da 2017'den beri takipte olunan bir şeydi. Sonrasında bir su kapağı vardı biliyorsunuz ve o kapağın kırılan kısmı da tümleme dediğimiz, sonradan eklenti kısmı. Restorasyonlarda da aslında hocaların da tercihi. Dünyada böyle tümlemelere sıcak bakmıyoruz. Binanın statiği veya parçanın işlevselliğiyle ilgili zaruri bir şey gerektirmiyorsa artık tümlemiyor, orijinal haliyle bırakıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mehmet Nuri Ersoy: Ayasofya'da çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek ViDEO

"Yıl sonuna kadar ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek"

"Ayasofya'da 1930, 1960'lı yıllarda yapılan çalışmalarda çok fazla beton kullanılmış." diyen Bakan Ersoy, yıl sonuna kadar Ayasofya'da ciddi bir tadilatın gerçekleştirileceğini ifade etti.

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy sözlerini şöyle sürdürdü:

"Onları yapıdan arındırmamız gerekiyor. Şu anda çalışmalara başladık. Mimar Sinan ve Gaspare Fossati döneminde Ayasofya'ya çok ciddi bir bakım yapılmış. O dönemlerden sonra en ciddi bakım şu anda hazırlanıyor. Hem bakanlık hem Vakıflar Genel Müdürlüğü hem de valilik bünyesinde çok ciddi bir bütçe ayrıldı. Önemli bir bilim kurulu oluşturuldu. Bu bilim kurulunda da Ayasofya'da yapılacakların hepsi gözden geçiriliyor. Acil adımlar da atılıyor. Yıl sonuna kadar proje çalışması bittikten sonra Ayasofya'da çok ciddi bir tadilat gerçekleştirilecek."



