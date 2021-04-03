Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum'da 2 bin 400 yıllık lahit kapağını açtı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde milattan önce 4’üncü yüzyıla tarihlenen 15 mezar ile çok sayıda tarihi eser gün ışığına kavuştu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müze Müdürlüğünce kazı çalışması başlatılan Yokuşbaşı Mahallesi Cevat Şakir Caddesi'nde toplam 15 tarihi mezar ile çok sayıda esere ulaşıldı.

BAKAN ERSOY İNCELEMELERDE BULUNDU

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da incelemelerde bulunduğu lahit alanındaki buluntular ve mezar tipleri, bölgenin Halikarnassos Antik Kenti’nin Roma Dönemi öncesi Nekropol alanı olduğunu kesinleştirdi.

Gün ışığına kavuşan mezarları inceleyen uzmanlar alandaki açma çalışmalarını çok yönlü olarak genişletti.

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EN ÖNEMLİSİ LAHİT OLARAK BELİRLENDİ

Bakanlık kazılarında ortaya çıkarılan buluntuların en önemlisinin lahit olduğu uzmanlarca belirtildi.

Eserlerin Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesinde sergilenmesi için çalışmalar da başladı.