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Türkiye yangın felaketinin yasını tutuyor...

Bolu'daki Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

YETKİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Büyük felaketin yaşandığı yangın sonrası ihmaller ve yetki tartışmaları sürüyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy CNN TÜRK yayınında soruları yanıtlıyor.

"BELEDİYE 8 KUSUR TESPİT ETTİ"

Bolu Belediyesi'nin denetim raporunda otelle ilgili 8 kusuru tespit ettiğini belirten Ersoy, buna rağmen belediyenin yetkili kurumlara ihbarda bulunmadığını söyledi.

"GERİ ÇEKMEK GİBİ BİR ŞEY OLAMAZ"

Ersoy, "Tespit edilen kusurlar sonrası rapor tespitini geri çekmesi gibi bir şey olamaz" ifadelerini kullandı.

"YETKİLİ MAKAMLARA BİLDİRİLMEDİ"

Bakan Ersoy, Bolu Belediyesi'nin tespit ettiği kusurlara ilişkin şunları söyledi:

Belge alabileceğiniz başka kurum yok. Alsanız bile bakanlık kabul etmez. İşyeri ruhsatını düzenleyecek olan il özel idaresi. Orada 8 tane hatalı kural çıkmış tesisin geneli ile ilgili. Tahliye çıkışları, ışıklı yönlendirmeler levhaları, bina acil aydınlatma, elektrik tesisatı uygunluğu, söndürme gereçleri talimatları, algılama sistemleri ve yangın alarmı, paratoner, duman havalandırma ve tahliye gibi 8 tane asli eksiklik buluyor Bolu Belediyesi. Tespit yapıyor. Bu tespiti yaptıktan sonra geri çekmek gibi bir şey olamaz. Normalde bu eksiklikleri tespit ettikten sonra bunu il özel idaresine veya son belgesi olan Kültür ve Turizm Bakanlığını bilgilendirmeniz gerekiyor. TCK 279'a göre yetkili makamlara bildirmeme ihmali.

"RUHSATI İPTAL EDİLECEKTİ"