Mehmet Nuri Ersoy: Bu burukluğu en kısa sürede atlatacağız Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, buruk bir bayram yaşandığını belirterek, "Bundan sonra yüzümüz hep gülecek. Her geldiğimde daha fazla güler yüzle karşılaşıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor" dedi.

DHA

Türkiye buruk bir bayram geçiriyor...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Malatya'nın Akçadağ ilçesinde, Akçadağ Belediyesi Sosyal Tesisinde depremzedelerle bayramlaştı.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, depremzedelerin sohbet ederek, talep ve dileklerini dinledi.

"Sorunlarımızı beraberce çözüyoruz"

Bakan Ersoy, Ramazan Bayramı'nda da öncelikli olarak ilk bayramlaşmayı Malatya'da yapmak istediğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Sizlerle bayramlaştıktan sonra baba ocağı olan Antalya'ya geçeceğim. Burada çok güzel anılarımız oldu. Çok zorlu bir, buruk bir bayram yaşıyoruz şua nda ama Malatya'daki dayanışma, Malatya'daki birliktelik, Malatya'daki omuz omuza veriş açıkçası bugünkü zorlu süreci atlatmamızda en önemli etken oldu. Ramazan ayını, iftarları sizlerle beraber açtık. Bugün de bayram yemeğimizi sizlerle beraber yapıyoruz. İnşallah bu dayanışmayı bütün dünyaya gösterdik. Bütün Türkiye el ele verdi, hep birlikte bu zorlukları aşıyoruz. Tabi bu bayram diğer bayramlara göre içimiz buruk, çok fazla kaybımız var, yaralılarımız var ama umudumuz da var. Hepimiz yaralarımızı el birliği ile sarıyoruz. Devlet olarak ilk günden itibaren gerekli bütün çalışmaları hızlı bir şekilde yapıyoruz, sizlerle birlikte. Biliyorsunuz öncelikli olarak konteynerler hızlı bir şekilde teslim edilmeye başlandı. Şimdi yaklaşık 100 bin tane konut ihtiyacı var bizim tespit ettiklerimize göre. Yarıdan fazlasının temeli atıldı, hızlı bir şekilde inşallah 1- 2 aya kadar tamamının temelleri atılacak ve bu 100 bin konutu da temeli atıldıktan sonra 1 yıl içinde sizlere ulaştıracağız. Sorunlar var mı var, yüz yılın afeti ile karşı karşıyayız ama devlet millet el ele vererek hızlı bir şekilde bu sorunlarımızı beraberce çözüyoruz.

"İbadetinize hazır hale getireceğiz"

Bugünün çok yoğun bir gün olduğunu ifade eden Bakan Ersoy şöyle konuştu:

Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız ile beraber bakanlığımıza bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiş tarihi Sultan Ahmet Camii'nin tekrar ibadete açıldığı gün oldu Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından. Çok büyük ilgi vardı. Sabah da Ayasofya'da bayram namazını kıldık. İnşallah burada da yıkılmış olan camilerimize önümüzdeki haftalarda inşaatlarına, restorasyonlarına başlıyoruz hızlı bir şekilde. Onları da en kısa zamanda restore edip, tekrar sizin ibadetinize hazır hale getireceğiz.

"Bütün yapıları tek tek ele alıyoruz"

Bütün buradaki sorunları çözene kadar devlet olarak hep burada olacaklarını vurgulayan Bakan Ersoy şöyle devam etti:

Beni de göreceksiniz, kurumlarımızı da göreceksiniz ama başta sizler olmak üzere devlet dışında özel sektörden arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Hem camilerimizi, hem diğer kurumlarımızı, hem cem evlerimizi, hepsini hızlı bir şekilde onarıp ibadetinizi yapacağınız hale getireceğiz. Sadece tescilli tarihi yapıları değil, bütün kurumların ihtiyacı olan bütün yapıları tek tek ele alıyoruz. Hızlı bir şekilde tamamlayacağız.

"Bundan sonra yüzümüz hep gülecek"

Bakan Ersoy, buruk ama huzurlu bir bayram olmasını dileyerek şu şekilde konuşmasını tamamladı: