Mehmet Nuri Ersoy: Bu topraklara ait eserlerin izlerini süreceğiz

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni düzenlendi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teslim törenine iştirak etti.

Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"YOĞUN MÜCADELE VERİYORUZ"

2018-2025 yılları arasında 7 yılda biz 8 bin 967 eserin iadesini sağladık.



2002-2025 yılları arası iadesi sağlanan eserlerin sayısı ise tam 13 bin 282.