Mehmet Nuri Ersoy: Bu topraklara ait eserlerin izlerini süreceğiz

Antalya Arkeoloji Müzesi'nde Danimarka'dan İade Edilen Eserlerin Teslim Töreni düzenlendi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, teslim törenine iştirak etti.
Burada açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"YOĞUN MÜCADELE VERİYORUZ"
2018-2025 yılları arasında 7 yılda biz 8 bin 967 eserin iadesini sağladık.
2002-2025 yılları arası iadesi sağlanan eserlerin sayısı ise tam 13 bin 282.
"BU ESERLER VATANDAŞLARIMIZ VE DÜNYA İNSANLARI İÇİN KORUMAKLA YÜKÜMLÜ OLDUĞUMUZ MİRASA GERİ KAZANDIRILMIŞTIR"
Bugün iade süreçleri tamamlanarak ülkemizde korunma altına alınan bu eserler vatandaşlarımız ve dünya insanları için korumakla yükümlü olduğumuz mirasa geri kazandırılmıştır.
"ASIL BAŞARI BU DEĞERLERİMİZ YURT DIŞINA KAÇIRILMADAN MÜZE ENVANTERİNE GİRMESİ"
Kaçakçılıkla Mücadele Daire’mizin faaliyetlerini sayılara indirgemek yanlış olacaktır.
Asıl başarı bu değerlerimizin yurt dışına kaçırılmadan müze envanterine girmesi.
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