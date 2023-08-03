Mehmet Nuri Ersoy, çalışmalar tamamlandığında hayallerindeki Hatay'ı paylaştı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerden önemli ölçüde etkilenen Hatay'da çalışma yürütüyor. Bakan Mehmet Nuri Ersoy, "Çalışmalarımızın ardından hayalimizdeki Hatay" notuyla paylaştığı videoda, hayallerindeki kente yer verdi.

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ensonhaber.com

Deprem bölgesinin yaraları dört bir elden sarılıyor.

6 Şubat'tan bu yana ekipler, kepçelerle kentlerde çalışmalarını sürdürüyor.

11 ilde eş zamanlı yürütülen çalışmalarla, enkaza dönen bölgeler yeniden ayaklandırılıyor.

Bu süreçte depremzedelerin barınmadan beslenmeye tüm ihtiyaçları gideriliyor.

Devletin tüm imkanları afet bölgesine seferber edilirken, Bakanlıklar da birçok çalışmayı devreye soktu.

"25 milyon TL'ye kadar destek vereceğiz"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Bakanlık olarak yürüttükleri çalışmalara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'ndeki Bilim Kurulu toplantısına katılan Ersoy, "Cami ve kiliselerin restorasyonu için üst limit 3 milyon TL proje, üst limit 25 milyon TL de uygulama destek vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"Hayalimizdeki Hatay"

Ardından sosyal medya hesabından da depremden en fazla hasar gören Hatay'a ilişkin paylaşımda bulundu.

Ersoy, yaptığı videolu paylaşıma, "Hatay'ın tarihi ve kültürel miraslarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Çalışmalarımızın ardından hayalimizdeki Hatay." notunu düştü.

"Hedefimiz ağustos ayı sonuna kadar planı tamamlamak"

Ersoy'un toplantıdaki açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

15 Eylül tarihine kadar buradaki hafriyatın tamamını kaldırmak ve sonra ayrıştırma noktalarına taşımayı amaçlıyoruz. Ayrıştırma noktasında, içerisinde kurtarılabilecek malzemeleri çıkarıp onları yeniden ihya sırasında aynı binaların restorasyonlarında yapı malzemesi olarak kullanmaya devam edeceğiz. Çalışmalar bittikten sonra Koruma Amaçlı İmar Planı başlatıldı. Hedefimiz ağustos ayı sonuna kadar planı tamamlayıp 1 Eylül itibarıyla planı askıya çıkmak. 30 gün içerisinde gelecek itirazları değerlendirerek ekim başına planı uygulamaya hazır hale getirmek istiyoruz. Ardından ise kurtarma kazısına başlayacağız. Bu bölgede antik şehir de var o antik şehrin izleri de tespit ediliyor.

"Antakya’nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız"

Bu tespitlerle ilgili çalışmalarımız tamamlandı. Bunların restorasyon çalışmaları yapılıyor. Ulaşılan kültür enkazı ise yüzde 50. Kurtarma kazıları yapıldıktan sonra bunlar döküm sahalarına taşınacak ve ayrıştırma işlemleri yapılacak. Koruma amaçlı imar planı oluşturulması çok önemli. Önceliğimiz tarihi araştırma, alanın doğal yapısı, sosyolojik yapı, arkeolojik araştırmalar, kentsel hafıza araştırması, mimari doku, yapısal karakteristik özellikler. Bu çalışmalar için planlama ekibi oluşturuldu. Plandaki en önemli konu kentsel hafıza. Bilimsel çalışmalar göz önünde bulundurularak tespitler yapılıyor. Eski yerleşim bilgilerini topluyoruz. Etaplama halinde ihya odak noktalarını belirliyoruz. Mesela Kurtuluş Caddesi düzenlemesinde yapı yükseklikleri düşürülecek. İkonik yapılarla birlikte bütün Antakya’nın genelini kapsayacak bir imar yapısını oluşturacağız. Önce ikonik yapıları, şehrin cazibe merkezlerini oluşturuyoruz. Sonra da bu fikri Antakya geneline yayacağız. Bunları 3 boyutlu modelleme ile yapıyoruz. Hedeflenen yerleşim dokusu, Hatay’ın geçmiş hafızasını koruyacak şekilde olacak.

"Başvuru süresi 1 Ekim’de yeniden açacağız"