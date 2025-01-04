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Arabeskin ustasına veda...

17 Aralık'ta Marmaris'teki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Ferdi Tayfur'dan acı haber geldi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

Usta sanatçı 2 Ocak'ta Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Vefatıyla sevenlerini ve sanat camiasını yasa boğan Ferdi Tayfur bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

TÖREN DÜZENLENDİ

Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Tayfur için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) tören düzenlendi.

Tören öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin çok önemli bir değerini uğurladığını belirterek, "Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz" dedi.

"FERDİ TAYFUR'UN DEĞERİ ASLA TESADÜF DEĞİL"

Daha sonra törende de açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, sözlerin Ferdi Tayfur için hafif kalacağını söylerken, "Arabesk kültürünün insanımızda bu denli büyük kabul görmesi ve onun içinden Ferdi Tayfur’u ayrı bir yere koyması asla tesadüf olarak görülemez. Bu aziz millet, herkesi ailesinden biri olarak kabullenmez" dedi.

"ALLAH GANİ GANİ RAHMET EYLESİN"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy açıklamalarında şunları söyledi: