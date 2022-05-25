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    Mehmet Nuri Ersoy, Mardin’de zılgıtlarla karşılandı

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Mardin'in Midyat ilçesinde incelemelerde bulundu.
    • 25.05.2022 - 17:22
    • Güncelleme : 25.05.2022 - 17:26
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    Mehmet Nuri Ersoy, Mardin’de zılgıtlarla karşılandı

    Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Mardin'e geldi.

    Bakan Ersoy'un ilk durağı Midyat Belediyesi oldu. Bakan Ersoy'a Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Midyat İlçe Emniyet Müdürü Esma Zeyrek Şirin, Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz ve Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin eşlik etti.

    Çeşitli ziyaretlerin ardından esnafla sohbet etti, zılgıt ve çiçeklerle karşılandı

    Bakan Ersoy, daha sonra UNESCO Geçici Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan Mor Gabriel Manastırı'nda incelemelerde bulundu.

    Bakan Ersoy, Kuyumcular Çarşısı'nda esnafla bir araya gelip sohbet etti. Bakan Ersoy, Midyat halkı tarafından zılgıtlar ve çiçeklerle karşılandı.

    İHA'nın haberine göre Bakan Ersoy ve beraberindekiler, Devlet Konukevi ziyaretinden sonra Estel Hanı ve Konuk Evini ziyaret etti.

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