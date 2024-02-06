Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 'asrın felaketi' olarak adlandırılan depremlerin 1. yıl dönümünde, Malatya'da bir dizi temaslarda bulundu.
Restorasyona alınan cemevini ziyaret etti
Güne, depremzedelerin defin edildiği Şehir Mezarlığı ziyareti ile başlayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy daha sonra depremlerde aldığı hasar sonrası restorasyona alınarak çalışmaların tamamlandığı asırlık cemevini ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında bilgi aldı
Yeşilyurt ilçesi Kırlangıç Mahallesi’nde bulunan asırlık cemevi ile Doğan Dede Türbesi’ndeki çalışmalarla ilgili bilgiler alan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a ziyaretinde Vali Ersin Yazıcı, AK Parti Malatya Milletvekilleri, Bülent Tüfenkci, İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, Abdurrahman Babacan eşlik etti.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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