Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sinema salonlarına 'yerli film gösterim desteği' sağlanacağını duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yerli film gösterim desteği adı altında sinema salonlarına 15 milyon liralık destek paketi hazırladıklarını açıkladı.

Bakan Ersoy, söz konusu destek paketi için başvuruların başladığını belirtti.

"BU AY İTİBARİ İLE HİZMETE ALINIYOR"

Pandemi döneminde sinema sektörünün en çok etkilenen sektörlerden biri olduğunu söyleyen Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

"Anadolu'da bir veya iki tane salonu olan işletmelere bu destekle kaynak aktarımı sağlayacağız. Çünkü Anadolu'daki sinemalar çok zor ayakta duruyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri sinema. Acil olarak bu ay itibari ile bu desteği hizmete alıyoruz.

234 projeye 46,5 milyon lira değerinde destek sağladık. Senarist, yapımcı ve yönetmenlere kısa film, senaryo ve belgesel desteği sunuldu. Etkinlik desteği adı altında doğrudan sinema meslek birlikleri üzerinden verilen bir destek paketi ile 76 etkinliğe 25 milyon liralık destek sunduk sinemayla ilgili."

Mehmet Nuri Ersoy: Sinema salonlarına 15 milyonluk destek paketi hazırladık ViDEO